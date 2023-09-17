胎兒露頭了！救護車緊急停路邊　宜蘭2消防員順利接生

▲路邊接生新生兒（上圖）的宜蘭消防員高捷（下圖左）及凃銘雄。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

學長趕快停車，胎兒露頭了！宜蘭一名懷第2胎孕婦，在救護車上持續陣痛，送院途中，孕婦落紅且羊水已破，情況緊急，宜蘭消防員高捷（左）及凃銘雄2人，查看發現胎頭已露出，緊急車停路邊，2人於救護車上順利接生男胎兒，並送安全護送母子至羅東博愛醫院，圓滿達成2人人生第1次的急產救護任務。

宜蘭消防局16日21時14分許獲報，蘇澳地區有孕婦腹部持續陣痛需要盡速送醫！馬賽分隊救護技術員高捷及凃銘雄2人趕到時，評估孕婦狀況，孕婦自下午開始腹部持續陣痛，因孕婦站著且可行走，隨即扶著孕婦上救護車，詢問病史發現已懷孕37周為第2胎，現場初步評估後送往羅東博愛醫院。

途中並請孕婦深呼吸調整呼吸，並不斷給予心理支持及面罩給氧10L/min，但送院途中，孕婦仍陣痛不斷，凃銘雄發現孕婦已落紅且羊水已破，情況緊急，立即查看發現胎頭已露出，凃銘雄隊員趕緊將準備好的生產包打開並告知駕駛高捷說：「學長趕快停車，停車！過來協助接生！」

高捷立即車停路邊，2人依照平時訓練所學進行接生，於救護車上將男胎兒利產出，凃銘雄確保臍帶無繞頸後，以適當姿勢擺位，給予胎兒足底刺激，而高員擦拭胎兒身體及口鼻抽吸，凃銘雄以臍帶夾夾兩處臍帶，並持續評估產婦意識清楚，生命徵象穩定，胎兒哭聲宏亮，肌張力及循環良好，將胎兒交由產婦後，給予保暖後送至博愛醫院，圓滿達成急產救護任務。

接生的高捷表示，第1次協助急產接生，將嬰兒抱在懷裡時，感受到新生兒剛出生的溫度心跳及宏亮的聲音，紅了眼眶，心中鬆了一口氣，能一起經歷新生命誕生的過程，將母子平安送達醫院完成任務，不僅在畢業第1年即擁有1次難能可貴的經驗，也體悟身為救護技術員的成就感。

凃銘雄說，在車上可以感受到媽媽堅強的意志力，努力強忍產痛，堅持到寶寶出生的那一刻。第1次協助急產接生，見證一個新生命的到來，當下滿腦子想的，都是按照所學，不斷確保母子生命徵象以及盡力給予支持照護，聽見新生兒宏亮的哭聲將孩子交到媽媽懷裡時，是他覺得最有意義的一刻，體會到了迎接新生命降臨的感動，由衷給予最大的祝福，能在畢業第1年即感受到身為救護技術員的使命與價值，並學到寶貴的經驗。



消防局長徐松奕表示：平時受理孕婦急產的案件並不多，這是今年度消防局執行的第 3 次接生案件，在車上情況緊急，幸好同仁處置得當，將新生 兒平安送達醫院，值得讚許，也呼籲孕婦如有羊水破裂、子宮陣痛頻繁等生 產前兆，可立即撥打 119 請求協助，以確保產婦及新生兒的安全。