憂用到過期進口蛋　茗香園板橋店停賣滑蛋料理「半熟蛋改全熟」

▲茗香園板橋店停價滑蛋系列料理。（圖／取自茗香園板橋店臉書）

記者黃士原／台北報導

巴西進口雞蛋過期問題連環爆，已產生食安疑慮，知名連鎖港式餐廳「茗香園」板橋店主動停賣滑蛋系列料理，而餐點附贈的半熟蛋也都改成全熟，希望讓上門的消費者吃得安心。

「茗香園」板橋店表示，近期因為巴西進口雞蛋問題連環爆，為了讓消費者吃得安心，即日起無限期停賣滑蛋系列料理，至於其他餐點中的半熟蛋，也主動改成全熟蛋。業者表示，雖然蛋商有出示文件來保證品質，「但我們無法確定供應商是不是說謊或受騙」，所以決定停賣相關商品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於何時恢復滑蛋系列，店家說，由於此餐點屬於半熟料理，有人可能因為體質因素，吃了之後產生不良反應，所以他們正在考慮滑蛋系列料理是否就此停賣、不再復出。

▲東區茶餐廳「茗香園冰室」轉型大排檔。（圖／茗香園飯店提供）

2016年時，來自香港、人稱「飛哥」的何一飛正式於台北中山商圈開設首間「茗香園冰室」（中山店），店內提供多樣化的港式茶餐廳餐點，開幕初期動輒排隊1小時以上，菜色以「腸粉、蘿蔔糕、奶黃西多士」最受饕客喜愛。站穩腳步之後，茗香園冰室接連開設大安店、公館店、板橋店與林口店。

了解到台灣民眾對於港式料理的喜愛，位於台北東區商圈的「茗香園冰室大安店」變身成為「茗香園飯店」，打破原本茶餐廳的型態，僅夜間營業，並以輕工業風格與復古情懷的空間設計，重現香港大排檔的用餐氛圍，菜色則融合了大排檔經典、網路吸睛打卡料理。