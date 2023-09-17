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怕買到進口蛋！專家提醒：小心市場「混蛋賣」　一張圖辨識鮮度

▲雞蛋。（圖／記者楊惠琪攝）

▲市場零售散蛋傳出有進口蛋「混蛋賣」。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

進口蛋爭議不斷，農業部昨公布專案進口雞蛋流向，坦承庫存雞蛋陸續出現到期蛋品，總計進口逾1.4億顆雞蛋，有高達近4成、5402萬顆進口蛋待銷毀，讓原本因發霉、臭蛋頻傳的進口蛋，更讓消費者缺乏信心，近日不少民眾到傳統市場搶買國產零售散蛋。但有業者提醒，市場零售蛋也可能會有進口蛋「混蛋賣」，提供3技巧避免買到效期將至的進口蛋，並提供對照圖片辨識雞蛋鮮度。

桃園市衛生局日前稽查進口蛋流向，發現位於桃園八德的仲毅蛋品工廠，從中央畜產會取得巴西等國進口雞蛋，製成未殺菌液蛋後，產地竟標示「台灣」，已批發賣給糕餅業者；並把進口蛋洗選後，轉成散裝箱蛋，賣給早餐店、雜貨店、市場攤販等，遭衛生局取締開罰。新北市衛生局昨也查獲一批過期的巴西殼蛋。

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一名中部蛋農指出，進口與國產「混蛋賣」早就在業界傳開，隨著國內蛋價逐漸回穩，進口蛋已無價格優勢、加上先前發霉臭蛋頻傳，邊境攔檢也接連出包，市場買氣差，早就有業者為了消庫存，把進口蛋混入供餐飲業、雜糧行零售的國產箱蛋「混蛋」出貨，甚至流入洗選盒裝蛋。

▲業者教戰如何避免買到鮮度不佳的雞蛋。（圖／業者提供）

▲右邊是新鮮正常雞蛋，蛋殼光滑幾乎看不見氣孔；左邊氣孔已生水痕，可能存放較久。（圖／業者提供）※點圖放大

在新北市經營蛋行的謝姓業者提供3個小技巧避免買到效期將至的進口蛋。首先，如果最近坊間出現每斤低於50元的雞蛋，可能就是低價出清的進口蛋，最好避免購買；其次，可從雞蛋的外觀來判斷雞蛋是否新鮮，如果是新鮮雞蛋，通常蛋殼的表面是光滑的，幾乎看不見氣孔，也不會有水痕；但如果蛋殼表面過於粗糙、或蛋殼表面有明顯的水紋，可能就是存放過久的雞蛋，或保存環境不理想。

謝姓業者並提醒，雞蛋買回家後，烹調前先在另外一個碗裡打蛋，如果雞蛋蛋白出現液化或蛋黃散掉，代表已經失去鮮度，隨時都可能變質壞掉，有過敏體質者最好避免食用。

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