9位數存款「韭菜供的」！陸局長孫女嗆爆網友　官方蓋牌調查結果

▲涉事女子。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸網友「北極鯰魚」3月在網路炫富，稱自己爺爺是前深圳交通局長，自己家中擁有「9位數資產」，還開嗆「我家那麼多錢都是韭菜供的」，引爆網友怒火。歷時5個多月，深圳交通運輸局終於對事件進行了答覆，不過調查結果卻顯示「不予公開」，遭批評是「權力的傲慢」。

▲「北極鯰魚」3月與網友發生論戰。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，「北極鯰魚」3月與網友發生論戰，「博主爺爺當交通局局長的時候，你爺爺正在大街上給人修腳捏」、「喜歡看支性難改的樣子」，自己家中的存款「都是韭菜供的」，因此對於自己的國家仍非常喜歡。

「北極鯰魚」的爺爺鐘庚錫曾出面喊冤稱，自己確實當過深圳區級的交通局局長，2007年就已退休，家中擁有9位數存款的說法不實，網路上的言論是網友造謠，孫女還因此哭得一塌糊塗，他已寫了相關資料，希望上級能夠查明真相，還孫女一個清白。

由於此事引發巨大輿論爭議，深圳市交通運輸局亦在3月24日發布情況通報，表示已就相關事件進行核查，將及時通報有關情況。

5個多月後，深圳市交通運輸局對「北極鯰魚」炫富事件做出回應稱，「經研究，您申請的公開信息不屬於我局在履行行政管理職能過程中制作或者獲取的信息，不屬於《中華人民共和國政府信息公開條例》第二條所稱的政府信息。依照《中華人民共和國政府信息公開條例》第三十六條第三項的規定，我局決定不予公開。」

陸媒向深圳市交通運輸局核實情況，工作人員表示，會將訴求反饋給主流部門，會有主流部門去核查。目前深圳政府並未做出回應，大批網友怒批「深圳交通局真有一套」、「官老爺的笑話豈是我等能看的？」。