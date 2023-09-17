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「銷毀的蛋比上架的多！」　游淑慧曝1可能：損失逾5.3億全民買單

▲▼國民黨團「抓到了？禽流感疫區！非疫區！ 超思、農業部超完美配合？」記者會 王鴻薇 徐巧芯 游淑慧。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨台北市議員、立委參選人游淑慧。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

進口雞蛋爭議持續延燒，農業部長陳吉仲16日公布專案進口雞蛋流向，總計進口逾1.4億顆雞蛋，但有近4成、5402萬顆進口蛋待銷毀，損失約2億多元。國民黨台北市議員游淑慧則在臉書指出，如果國人對進口蛋喪失信心，現在庫存還有3209萬顆蛋恐怕很難賣出，最終這些蛋若也因為過期，大約是8614萬顆蛋被銷毀，以每顆5元的價格來算，總貨款將會超過5.33億，也是全民買單。

「『銷毀的蛋』比『上架的蛋』多一倍！」，游淑慧批評，陳吉仲神隱五天後才公布近口蛋流向，總進口數1億4千萬顆，最終進入洗選場後上架的殼蛋共2491萬顆，占比17.14%，進入加工共3428萬顆、占比23.59%；庫存包含殼蛋和加工蛋品的共有3209萬顆，共22.08%。她強調，但最誇張的，卻是有37.18%的蛋因為耗損、到期，必須拿去銷毀或堆肥，總數量高達5402萬顆，是上架殼蛋總數的2.16倍。

游淑慧提到，根據農業粉專「linbay好油」的計算，5402萬顆清關後的總金額，大約是4.55億，貨物損失大約3.48億，稅金1.07億，因為沒有賣掉，畜產會必須吸收，再加上一個海運板45箱，3334個棧板，銷毀儲藏費、處理費等衍伸成本更是難以估計。

游淑慧再指出，而因為沒有賣出，總收入就是「0」，最後損失的金額大約是4億，最後這筆爛帳，如果農業部不給核銷，就是畜產會要自行吸收這筆4億元的虧損，最後讓廠商賺到了，卻是畜產會承擔損失跟風險，先前外界質疑「獲利廠商賺、風險畜產會扛」，這惡果，終究還是發生了。

此外，游淑慧表示，國人對進口蛋喪失信心，現在庫存還有3209萬顆蛋恐怕很難賣出，如果最終這些蛋也因為過期，大約是8614萬顆蛋被銷毀，以每顆5元的價格來算，總貨款將會超過5.33億，「這筆爛帳，最終還是全民買單！」

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關鍵字：

雞蛋進口陳吉仲游淑慧

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