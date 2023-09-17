銷毀5402萬顆進口蛋！郭正亮怒轟陳吉仲「厚顏無恥」　1原因該下台

▲農業部公布專案進口雞蛋流向，部長陳吉仲16日說明，3到7月共進口雞蛋超過1.4億顆。（圖／記者許敏溶攝）

記者閔文昱／綜合報導

進口雞蛋食安爭議持續延燒。農業部長陳吉仲16日指出，今年3到7月專案進口雞蛋共1億4千多萬顆，其中洗選後上架通路販售共2491萬顆，占比17.14%。6月到7月因雞蛋需求量降低，庫存中耗損與到期進口雞蛋共5402萬顆，已經送往堆肥232萬顆，而待銷毀者有5170萬顆，已全數封存，不會流入國內市場。對此，前立委郭正亮痛批，陳吉仲銷毀蛋已經浪費國家預算，應該下台了。

「這輩子沒看過這麼厚顏無恥、荒腔走板的農業部長！」郭正亮16日在《新聞大白話》表示，在任何民主國家，只要浪費國家的錢，就是要究責，陳吉仲光是要銷毀5170萬顆蛋「就已經有事了」，已經浪費國家預算，應該下台，甚至現在市面上還有3600萬顆蛋不知道安不安全，「為什麼到市面上就沒問題，留在倉庫的就有問題，難道到市面上不是巴西蛋嗎？」

郭正亮直言，現在副總統賴清德是「心在淌血，不知道怎麼辦」，因為陳吉仲就是「小英男孩」，擺明就是要做到520，沒人敢動他，總統蔡英文甚至幫他辯護，強調「合約攤在陽光下就沒事」，但現在事情卻事情愈來愈多。

郭正亮痛批，現在陳吉仲扯出要銷毀雞蛋，根本就是浪費國家公帑，「這要究責啊！」他說，就連自己把相關新聞傳給朋友，朋友也忍不住吐槽「陳吉仲可不可以銷毀啊！」

陳吉仲16日強調，待銷毀5千多萬顆進口蛋，只佔國內安全庫存約兩天，而政府除了要確保安全庫存量與滿足消費者需求外，也要考慮不能影響國內蛋農生計，若全部調度前往加工，恐影響國內蛋價而影響蛋農生計，所以到期蛋品將以堆肥再利用為主。