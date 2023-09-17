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南極洲海冰創下冬季新低　專家示警：世界絕對災難

▲▼ 南極。（圖／CFP）

▲南極洲巨大冰層調節地球溫度，白色表面把太陽能量反射回大氣，同時冷卻冰層下方與附近海水。圖為南極。（示意圖／CFP，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

衛星資料顯示，南極洲附近海冰遠低於歷史冬季水準，專家警告，不穩定的南極洲可能產生深遠影響，若沒有冰給地球降溫，南極洲可能會從地球的冰箱變成散熱器。還有冰川學家直言，「我們正喚醒南極洲的巨人嗎？這將是世界的絕對災難。」

BBC報導，南極洲巨大冰層調節地球溫度，白色表面把太陽能量反射回大氣，同時冷卻冰層下方與附近海水。目前漂浮在南極海洋表面的冰面積不到1700萬平方公里，遠地於先前冬季最低紀錄，換算下來，消失的冰面積大約是不列顛群島（British Isles）的5倍之多。

海冰在南極大陸冬季（3至10月）形成，接著大部分會在夏季融化，是許多相互關連系統的一環，包括冰山、陸地冰、巨大冰架；海冰對於覆蓋在陸地上的冰起著保護套的作用，防止海洋升溫。英國南極調查（BAS）的卡洛琳霍姆斯博士（Caroline Holmes）說明，隨著時序進入夏季，海冰萎縮的影響可能變得更加明顯，屆時冰融化可能會形成無法阻擋的循環。

▲▼ 南極。（圖／CFP）

報導指出，隨著更多海冰消失，海洋黑暗區域暴露出來，吸收陽光而非反射陽光，這代表吸收更多熱量到水中，反過來又會融化更多冰。科學家稱之為冰雪反照率效應（ice-albedo effect），給地球增加更多熱能，擾亂南極洲作為全球溫度調節器的作用。

艾希特大學的冰川學家西格特教授（Martin Siegert）直言，「我們正喚醒南極洲的巨人嗎？這將是世界的絕對災難。」利茲大學地球科學家霍格教授（Anna Hogg）說，有跡象表明，南極冰蓋已來到預測的最壞情況範圍。

自1990年代以來，南極洲陸地冰消失導致海平面上升7.2毫米，但即便是海平面小幅上升也能帶來危險的高風暴潮，摧毀沿海社區，一旦大量陸地冰開始融化，這對全世界的人來說將是災難性影響。

▲▼ 南極。（示意圖／CFP）

南極大陸四周被水圍繞，形成自己的天氣與氣候系統，直到2016年冬季海冰一直在擴大，但2022年3月一場極端熱浪侵襲東南極洲，把當地氣溫從原本應該有的零下攝氏50度推升至零下攝氏10度。這讓西格特坦言，「當我30年前開始研究南極的時候，從來沒想過那裡會發生極端氣候事件。」

目前科學家只知道海冰的範圍有多廣，但不知道它有多厚。在英國設立的南極科學考察站「羅瑟拉研究站」，馬利特博士（Mallet）正利用雷達儀器研究海冰厚度，與其他科學家努力找出冬季冰消失的原因。

▲▼ 南極。（示意圖／CFP）

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