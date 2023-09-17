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日本陰溝人偷拍裙底　路面下「一雙眼睛」直盯！受害女目睹嚇壞

▲▼上班族、OL、女業務、過馬路。（圖／CFP）

▲日本陰溝人偷拍路邊女子裙底被捕。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本兵庫縣警方15日以違反「性姿態攝影處罰法」罪嫌逮捕了來自神戶市的36歲無業男子，因為他被搜查員警發現躲在地下水溝內，透過水溝蓋偷拍18歲女高中生的裙底。這是男子10年內第三度偷拍被逮還因此被稱為「陰溝人」，曾有受害女性從洞裡看進去，直接和他四目相交，深感恐懼。

根據日本每日新聞、NEWSポストセブン報導，神戶市東灘區36歲的平井泰臣因為偷拍18歲女高中生裙底遭到警方逮捕。受害女學生8日在東灘區道路旁的水溝裡發現一部智慧型手機，向派出所報案稱有人遺失手機，但警方取出時手機卻正在錄影，遂立即以偷拍案件展開調查。

東灘區警方14日在現場附近找到了匍匐潛伏在水溝裡的平井，搜查人員當下問他「你在做什麼」，平井直接坦承「想要偷看裙底」，在之後的調查中也確認手機儲存著受害人影像。平井承認，「我確實是為了偷拍才把手機放在水溝裡的。」

▲▼水溝、水溝蓋、排水溝。（示意圖／CFP）

▲平井泰臣躲在水溝，從水溝蓋的孔洞偷拍與偷窺，十年間已三度被捕。（示意圖／CFP）

令人震驚的是，平井泰臣10年前就因為相同原因被捕。他2013年6月6日同樣在東灘區躲進寬約30公分、深約50公分的水溝，偷窺20多歲女性的裙底，首次被捕的他坦承「從早上8點開始就潛入水溝，從水溝蓋的洞裡偷窺女性內褲」。

受害者從長寬僅2公分與10公分的孔洞中看到「一個人的眼睛」，嚇得立刻報警。平井被捕後甚至宣稱，「如果有來生，我想成為一條道路」。當年偷拍新聞成為熱議話題，平井也被網友取綽號叫做「陰溝人」，但才隔2年他又被逮捕。

2015年8月16日上午8時左右，一名37歲女性美髮師在東灘區道路旁水溝看見有頭髮露出來，她以為是掉落的假髮便靠近查看，怎知從水溝往下一看竟然與偷窺狂四目相交，深感恐懼。平井兩度被捕後，母親接受媒體訪問時表示，「兒子從小就喜歡鑽到水溝或狹窄的地方玩，上了國中後也這樣玩耍，好像是沒擺脫掉孩子氣，隨著年紀增長，連結到對性的興趣，做出了這樣的事情。」

今年9月第三度遭到逮捕的平井重新引發議論，東灘區警方正在調查他是否還有其他犯罪事跡。

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