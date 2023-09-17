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25歲正妹法律高材生「抽脂喪命」！砸32萬變美　魂斷手術台

▲▼25歲正妹法律高材生抽脂整形死亡！手術中心臟驟停。（圖／翻攝自X）

▲佛萊雷手術前一日通過術前評估，但仍於手術中心臟驟停死亡。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

巴西一名優秀的法律系畢業生在抽脂手術中心臟驟停，經搶救後仍不治身亡。女子的家屬指出，她省吃儉用花了5萬黑奧（約新台幣32萬元）進行抽脂，沒想到卻因此斷送寶貴的性命。目前警方已經受理此案，全案仍在調查中。

根據《鏡報》報導，25歲的巴西女子佛萊雷（Dayana Loy de Oliveira Freire）是一名優秀的法律系畢業生，目前擔任辦公室助理。而外型姣好的她一直不太滿意自己較豐腴的身材，因此努力存錢整形。而她近日終於順利存到5萬黑奧，並接受抽脂手術。

佛萊雷12日先在診所進行了術前評估，13日則在麻醉下接受抽脂手術。然而當她的抽脂手術快要結束時，佛萊雷卻突然心跳變慢，隨後心跳驟停。主刀的整形外科醫師格拉涅利（Bruno Granieri）與醫療團隊隨即投入搶救，然而經過3小時後，佛萊雷仍不幸逝世。

佛萊雷的父親接獲噩耗後不敢置信地表示，「她才25歲，沒有疾病，且術前身體狀況良好，為何出了手術室就死了？」她的家人認為院方涉及醫療疏失，最終決定將此事通報警察，而警方已經投入調查，不過在法醫的最終驗屍報告出爐前，警方暫時將此次事件定調為「意外」。佛萊雷的家屬已經將她的遺體交由法醫相驗，目前仍在等待最終報告。

負責動刀的格拉涅利則透過律師發表聲明稱，「醫師對於失去病患深感遺憾，但由於醫療保密義務與偵查不公開原則，目前醫生尚無法對外公布任何案件相關細節。但我們必須澄清的是，病人在手術過程中發生意外後，在場的醫療團隊立刻遵循規定進行救治，但是病人仍然去世了。」

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