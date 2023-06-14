鄭家純「抽脂做壞了」挨告二審免賠　元和雅652字酸：寫真靠修圖？

▲元和雅對跟鄭家純之間的二審官司結果做出回應 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖／高雄報導

藝人鄭家純因為一句「做壞了」跟國內連鎖整形診所元和雅對簿公堂，一審鄭家純被判賠90萬，不過現在二審宣判逆轉，鄭家純不用賠償，對此元和雅表示：「因為全案二審定讞，已無上訴空間，高雄元和雅診所表示相當遺憾，對於判決結果再怎麼不服，也只能尊重法院的判決」。

元和雅控告鄭家純在其臉書發表，2012年為她做的大腿環抽手術失敗，並諷刺手術品質不加，同時未經查證就貼到網路，侵害被害人名譽，要求賠償300萬，一審判賠90萬，台灣高等法院高雄分院在14日上午作出二審判決，二審法官認為鄭家純在2016年時，再次進行腿部環抽手術，足以確認對原診所的手術結果並非滿意，雖然這個言論很主觀，不過無關與真實與否，也非憑空捏造或基於真實惡意而為，而且醫美服務的消費經驗為可受公評的事，批評內容用字遣詞縱然尖酸苛薄，讓被批評者感到不快，也很難認定有不法侵害。

另外，元和雅診所的醫美服務也有別人持有肯定、支持的態度，瀏覽訊息的網友可以依照各自審美觀評斷，所以很難認為該言論不法侵害名譽，基於保障言論自由，判鄭家純免賠。

▲元和雅委任律師葛光輝。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對此，元和雅發出新聞稿以「雞排妹判贏，元和雅診所遺憾：難道雞排妹寫真集全靠修圖」來回應，元和雅表示：「對於法院判決敗訴，高雄元和雅診所無奈回應表示，法院一、二審審理時，雞排妹對於哪裡『做壞了』，其實一直無法實質舉證，只因言論自由就能『不罰』，令人相當遺憾，尤其難以想像的是，如果手術在一開始就做失敗，怎麼可能等了8年後才說？明顯不符常情，況且雞排妹這8年期間，幾乎年年都出寫真集，難不成全都是靠修圖？

鄭家純為了出道當藝人，不惜從台北南下高雄，主動找上元和雅診所，雖然當時她的名氣還不大，但元和雅診所基於支持新人的態度，仍免費替她施作價值25萬元的抽脂療程，未料她8年後卻在個人臉書聲稱「18歲時做壞了」。

高雄元和雅診所無奈地說，事實上，當年她才剛抽完脂後幾個月，就到香港出席抽脂成果發表記者會，並接受採訪報導，毫無保留地展露雕塑後的好身材，甚至還迫不及待地去拍了寫真集，完美的寫真集照片就是抽脂術後最好效果的呈現，實在看不出來哪裡做壞了。

元和雅委任律師葛光輝指出，去年高雄地院一審判雞排妹PO文與事實不符，須賠償90萬元，對方上訴後，在二審時也無法實質舉證哪裡做壞了。雖然日前大法官憲法法庭做出誹謗罪合憲的解釋，但也提到，只要客觀上可合理相信言論內容為真實者，即屬合於「不罰」要件。

因此不僅刑事難以定罪，如今民事案件，也等同放寬言論自由尺度，屆時不管網友訊息真假，都可以主張客觀上已經合理相信言論內容為真實，無異縱容假訊息，讓言論自由成為加害者的保護傘。

因為全案二審定讞，已無上訴空間，高雄元和雅診所表示相當遺憾，對於判決結果再怎麼不服，也只能尊重法院的判決。