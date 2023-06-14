　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／鄭家純喊抽脂手術做壞了！挨告判賠90萬　二審逆轉免賠

▲▼雞排妹鄭家純針對元和雅醫美診所的指控，在律師陪同下出面召開記者會對外說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲鄭家純跟元和雅醫美診所之間的「抽脂手術做壞了」訴訟，二審宣判免賠。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳奕靖／高雄報導

藝人鄭家純因為一句「做壞了」跟國內連鎖整形診所元和雅對簿公堂，一審鄭家純被判賠90萬，不過現在二審宣判逆轉，鄭家純不用賠償。

台灣高等法院高雄分院在14日上午10點作出判決，表示元和雅控告鄭家純在其臉書發表在2012年為她做的大腿環抽手術失敗，並諷刺手術品質不加，同時未經查證就貼到網路，侵害被害人名譽，要求賠償300萬，高雄地院審理之後，認為鄭家純敗訴應賠償90萬，對此元和雅方面回應苦嘆：「走捷徑，還嫌路上石頭多」，大呼這年頭「什麼都能整型，唯獨人心難整」，不過現在二審法官改判免賠。

二審法官認為鄭家純在2016年又再次進行腿部環抽手術，足以確認對原診所的手術結果並非滿意，雖然這個言論很主觀，不過無關與真實與否，也非憑空捏造或基於真實惡意而為，而且醫美服務的消費經驗為可受公評的事，批評內容用字遣詞縱然尖酸苛薄，讓被批評者感到不快，也很難認定有不法侵害。

另外元和雅診所的醫美服務也有別人持有肯定、支持的態度，瀏覽訊息的網友可以依照各自審美觀評斷，所以很難認為該言論不法侵害名譽。

▲▼高雄高等法院。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄高等法院。（圖／記者吳世龍攝）

整起案件就發生在鄭家純2012年想要出道當藝人，找上元和雅醫美集團免費替她抽脂，2020年卻在臉書聲稱「18歲時在元和雅做壞了」公審診所，元和雅認為商譽受損，向高雄地院提告，法官審理後，認定沒有證據證明診所哪裡做壞了，且雞排妹未盡查證義務就轉貼匿名不實指控，判需賠償元和雅90萬元，等於「做壞了」3個字，1字要賠30萬元。

當時對於一審法院判決，元和雅高層簡單25字回應「走捷徑還嫌路上石頭多，這年頭什麼都能整型，唯獨人心難整」。集團委任律師葛光輝在一審判決之後表示：因為雞排妹當初在手術後沒有多久就去拍了《18歲的禮物》寫真集，這本寫真集是由鄭小姐這一方面負責拍攝、製作跟出版，所有相關的底片、毛片都在鄭小姐這方，如果真有鄭小姐所說的「做壞了」或者「凹凸不平」，想必在訴訟當中可以拿出來做證據，但她遲遲沒有拿出來，所以法官才會依據看完鄭小姐當年拍的寫真集照片，以及後來參加活動的照片，認定鄭小姐大腿的手術是非常成功的，還給高雄元和雅診所清白跟公道。

不過現在二審法院宣判，結果逆轉免賠。對此判決，元和雅診所以及律師尚未做出回應。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／廣末涼子「赤裸偷情日記」曝光了
快訊／午後雷雨全面開炸！　15縣市「大雨特報」
快訊／遭電擊！　27歲冷氣工墜樓
勞動部發錢啦！1圖看懂「申請條件」　每月最高領1萬3
快訊／鄭家純贏了！　逆轉免賠
獨／名導周格泰遭名媛爆性騷「頭壓胯下」！　公司回應
升級iOS 16.5「慘變噴電怪獸」！　超實用密技曝光
快訊／SOGO大巨蛋要來了！　最快啟用時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鄭家純「抽脂做壞了」挨告二審免賠　元和雅652字酸：寫真靠修圖？

快訊／彰化後備指揮部電擊意外　27歲冷氣維修工2樓墜落命危

快訊／鄭家純喊抽脂手術做壞了！挨告判賠90萬　二審逆轉免賠

大盜連偷2機車　中途再偷貨車司機600元+手機...監視器都拍到

警犬立大功！高雄警攻堅「郊區大毒窩」　毒販狂逃屋頂還是GG了

港男深夜戴袖套ATM領錢...遭盤查拔腿跑！熱心騎士載警壓制

騎車從宜蘭回高雄…2佛光大學女碩生「摔1.5米深溝」！1死1搶救中

恐嚇下降頭逼前妻賣淫！　噁男裝癌末爽數錢：吸男客陽氣幫治病

im.B吸金案三度傳大帳房　「有勾串之虞」再次遭聲押禁見

騎進待轉區壓「槽化線陷阱」！他挨罰900氣炸：最美風景人太閒

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

機台上「喬治猴」太可愛？　高雄嬤直接拿走給愛孫

Lisa演唱會「玩粉絲的Switch！」　忙破關忘了唱…全程被錄下萌翻

5億高中生懸案　聲請調查剩今天｜20230613 ET午間新聞

鄭家純「抽脂做壞了」挨告二審免賠　元和雅652字酸：寫真靠修圖？

快訊／彰化後備指揮部電擊意外　27歲冷氣維修工2樓墜落命危

快訊／鄭家純喊抽脂手術做壞了！挨告判賠90萬　二審逆轉免賠

大盜連偷2機車　中途再偷貨車司機600元+手機...監視器都拍到

警犬立大功！高雄警攻堅「郊區大毒窩」　毒販狂逃屋頂還是GG了

港男深夜戴袖套ATM領錢...遭盤查拔腿跑！熱心騎士載警壓制

騎車從宜蘭回高雄…2佛光大學女碩生「摔1.5米深溝」！1死1搶救中

恐嚇下降頭逼前妻賣淫！　噁男裝癌末爽數錢：吸男客陽氣幫治病

im.B吸金案三度傳大帳房　「有勾串之虞」再次遭聲押禁見

騎進待轉區壓「槽化線陷阱」！他挨罰900氣炸：最美風景人太閒

全台咀嚼控衝！飽足系「米麻糬手搖杯」開喝　尬珍珠、芋頭太罪惡

鄭家純「抽脂做壞了」挨告二審免賠　元和雅652字酸：寫真靠修圖？

大法官同意權案6／21拼闖關　柯建銘：持平而論都是優秀人選

只賣14天！　麥當勞「2神級漢堡」悄悄回歸了

快訊／午後雷雨全面開炸！15縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

廣末涼子「赤裸偷情日記」曝光了！小王爽炫耀開房女神　她爆要斷13年婚

川普出庭面對密件案37罪喊冤　事件發展一次看

許瑋甯結婚1年「擁抱勝過千言萬語」！揭情緒黑暗面：無法回歸正常生活

高雄限量「榴槤拉麵」！濃炸果肉打泥入湯　網嗨喊：端起來喝

陸外長秦剛與布林肯通話：望美方採取實際行動，推動中美關係止跌企穩

社會熱門新聞

5億高中生「配偶」遺產拿不到了！　原因栽在1件事

網揪上街替5億高中生討真相　高大成說重話

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

5億高中生認識「配偶」半年閃婚！　手機還原真實關係

一圖解開「5億高中生墜樓」之謎！　十樓陽台外發現關鍵跡證

國道8車追撞4傷！　傳「百萬現金+槍械」掉出賓士

妻出國「一去不回」　夫收一句話心碎

5億高中生10大新證據曝！　高大成遭批「內行人說外行話」

Faye慘了！誣告恩師偽造簽名遭訴

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

刻意誤導5億高中生命案？高大成：我水準這麼低？

空姐在五星飯店摔倒求償1844萬　判賠44萬

5億高中生墜樓案　8樓真與夏家有關！

國一90.2K火燒車　國道、平面路況影響中

更多熱門

相關新聞

2佛光大學女碩生「摔1.5米深溝」！　1死1搶救中

2佛光大學女碩生「摔1.5米深溝」！　1死1搶救中

台東縣成功鎮跋邊路段14日上午8時許發生一起死亡車禍！2名佛光大學女碩士生騎機車雙載，因不明原因衝入深1.5米的邊溝，雙雙失去生命跡象，經緊急送醫搶救，1人不治、1人仍在急救中。整起事件詳細發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

騎進待轉區壓「槽化線陷阱」　他收$900罰單氣炸

騎進待轉區壓「槽化線陷阱」　他收$900罰單氣炸

不明財產上千萬元　前法官陳梅欽仍無罪

不明財產上千萬元　前法官陳梅欽仍無罪

新竹弒母案二審判無期　罵法官壞壞

新竹弒母案二審判無期　罵法官壞壞

首例本土登革熱曾到高雄！左營列紅燈警戒

首例本土登革熱曾到高雄！左營列紅燈警戒

關鍵字：

高雄高等法院元和雅鄭家純抽脂寫真集

讀者迴響

熱門新聞

5億高中生「配偶」遺產拿不到了！　原因栽在1件事

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

「台新啦啦隊長」梓梓爆❤上男演員！

快訊／廣末涼子翻車！「認了出軌」米其林小王

5億高中生託夢？靈媒：之前是我神智不清說的

網美IG意外曝光帳戶餘額2.6億元！粉絲嚇傻

6縣市大雨！　明起3天「全台下最大」

史前奇獸現身宜蘭　全身粉紅露尖牙

網揪上街替5億高中生討真相　高大成說重話

快訊／36歲男歌手「驚罹黑色素瘤」過世！

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

遭爆掏生殖器示意口交　鄭宏輝斥抹黑：願主動接受全面調查

5億高中生認識「配偶」半年閃婚！　手機還原真實關係

【前人妻夜會鮮肉】陳昊森半夜與人妻嗨唱後　魏如萱搭計程車親密接送回家

荔枝吃不完？她「好奇試1招」　7天後打開沒變黑

更多

最夯影音

更多
全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足
小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面