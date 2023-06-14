快訊／鄭家純喊抽脂手術做壞了！挨告判賠90萬　二審逆轉免賠

▲鄭家純跟元和雅醫美診所之間的「抽脂手術做壞了」訴訟，二審宣判免賠。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳奕靖／高雄報導

藝人鄭家純因為一句「做壞了」跟國內連鎖整形診所元和雅對簿公堂，一審鄭家純被判賠90萬，不過現在二審宣判逆轉，鄭家純不用賠償。

台灣高等法院高雄分院在14日上午10點作出判決，表示元和雅控告鄭家純在其臉書發表在2012年為她做的大腿環抽手術失敗，並諷刺手術品質不加，同時未經查證就貼到網路，侵害被害人名譽，要求賠償300萬，高雄地院審理之後，認為鄭家純敗訴應賠償90萬，對此元和雅方面回應苦嘆：「走捷徑，還嫌路上石頭多」，大呼這年頭「什麼都能整型，唯獨人心難整」，不過現在二審法官改判免賠。

二審法官認為鄭家純在2016年又再次進行腿部環抽手術，足以確認對原診所的手術結果並非滿意，雖然這個言論很主觀，不過無關與真實與否，也非憑空捏造或基於真實惡意而為，而且醫美服務的消費經驗為可受公評的事，批評內容用字遣詞縱然尖酸苛薄，讓被批評者感到不快，也很難認定有不法侵害。

另外元和雅診所的醫美服務也有別人持有肯定、支持的態度，瀏覽訊息的網友可以依照各自審美觀評斷，所以很難認為該言論不法侵害名譽。

▲高雄高等法院。（圖／記者吳世龍攝）

整起案件就發生在鄭家純2012年想要出道當藝人，找上元和雅醫美集團免費替她抽脂，2020年卻在臉書聲稱「18歲時在元和雅做壞了」公審診所，元和雅認為商譽受損，向高雄地院提告，法官審理後，認定沒有證據證明診所哪裡做壞了，且雞排妹未盡查證義務就轉貼匿名不實指控，判需賠償元和雅90萬元，等於「做壞了」3個字，1字要賠30萬元。

當時對於一審法院判決，元和雅高層簡單25字回應「走捷徑還嫌路上石頭多，這年頭什麼都能整型，唯獨人心難整」。集團委任律師葛光輝在一審判決之後表示：因為雞排妹當初在手術後沒有多久就去拍了《18歲的禮物》寫真集，這本寫真集是由鄭小姐這一方面負責拍攝、製作跟出版，所有相關的底片、毛片都在鄭小姐這方，如果真有鄭小姐所說的「做壞了」或者「凹凸不平」，想必在訴訟當中可以拿出來做證據，但她遲遲沒有拿出來，所以法官才會依據看完鄭小姐當年拍的寫真集照片，以及後來參加活動的照片，認定鄭小姐大腿的手術是非常成功的，還給高雄元和雅診所清白跟公道。

不過現在二審法院宣判，結果逆轉免賠。對此判決，元和雅診所以及律師尚未做出回應。