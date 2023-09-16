公文曝光！9成住戶拒幫基泰背書仍施工　許淑華斥柯文哲：這叫修嚴？

▲基泰建設建案出包下陷，波及鄰宅建物傾斜。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

基泰建設建案「基泰大直」因工程出包導致鄰宅受損傾斜，還爆出前任台北市長柯文哲修訂《台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則》，讓建商「球員兼裁判」才導致釀禍。對此，台北市議員許淑華調出資料，明載施工後出現明顯鄰宅出現牆壁龜裂、門框變形等，建商及監造人還要住戶背書「非施工造成」，有高達9成住戶拒簽。

許淑華16日在臉書表示，終於取得台北市建管處的「備查」資料，看了更加火大，更替大直受災民眾憤憤不平。她表示，建管處資料明確記載，施工後發生明顯的鄰損狀況，牆壁龜裂、門框變形導致大門無法正常關閉，結果建商及監造人做出「這些損害不是施工所造成」的結論，還要民眾替建商說法背書，打勾簽名，「民眾當然不承認！」

許淑華指出，20戶住戶中，有17戶拒簽這種荒謬的鑑定書，拒簽率高達9成。但依據前市長柯文哲修改的規定，即使民眾拒簽鑑定報告書、也就是不接受鑑定結果，報告書只需要放在辦公室「備查」，然後建商還是可以繼續施工，「請問柯文哲，這樣的法令叫『嚴修』？請問市民會接受嗎？」

「事前市府無人實質審查，市民求助無門，事後再來互相卸責，就是柯文哲口中改嚴的SOP。」許淑華說，如今柯文哲忙著選總統，還自稱小市民，躲在發言人後面不敢面對，罵這些在幫台北市民解決問題的人是沒有良心，何其可惡，「政治不難，找回良心而已」。

許淑華再次呼籲市長蔣萬安，1. 針對複評的鑑定費，無論責任歸屬於誰，都應由建方支付，不應由民眾付費；2.務實解決民眾安置的交通、就學問題，及後續與基泰洽談賠償方案；3. 將基泰列依照採購法101條規範，列為黑名單，公辦都更排除參與。

許淑華表示，既然柯文哲「現在只是小市民，所以都沒有責任」，那就只能麻煩現任的蔣市長用真正理性務實且科學的方式，誠實面對。