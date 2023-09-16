主張大學學費「該漲就漲」！　柯文哲：20年都沒增加合理嗎？

▲總統參選人柯文哲指出，大學學費該漲就漲。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶、張乃文／台北報導

全教總今（16）天舉辦「2024總統候選人教育論壇」，民眾黨總統參選人柯文哲在記者會中提到，補助3.5萬元學費大撒幣，無法解決私校倒閉問題，大學學費凍漲不對，應像健保費，「該漲就漲」，再針對中低收入戶補貼或減免學雜費，不要齊頭式平等。

柯文哲今出席全教總舉辦「2024總統候選人教育論壇」，並針對如何落實教育公共化、政府的雇主責任、雙語政策亂象、私校與技職教育、少子女化對策等5大面向回應。會中柯文哲表示，他主張「提高大學學費」，但一提出幕僚們都相當緊張，擔憂年輕票會跑掉，只是「過去20年大學學費完全沒增加，你覺得合理嗎？」

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柯文哲認為，補助3.5萬元學費根本是大撒幣，因為私校倒閉是少子化關係，這種作法是粉飾太平卻沒有解決問題。另柯文哲批評，大學學費凍漲也不對「不要陷於民粹」，應該像健保費，該漲就漲，再針對中低收入戶補貼或減免學雜費，不要齊頭式平等，否則會拖垮國家。

此外，柯文哲說，教育本來是窮人翻身機會，但現在教育不僅沒有消弭貧富懸殊或成為底層翻身工具，反而是鞏固貧富，階級不再流動。例如學習歷程在製造貧富懸殊，來自台北市大安區學生佔全體台大學生7%，因此要優先落實網路平權，網路是解決貧富懸殊的第一步，要讓學生自由免費的使用網路。

全教總也表示，總統大選將在明年1月13日舉行，儘管朝野候選人幾已確認，但朝野仍停留在口水與攻訐，此刻離大選投票不到4個月，總統大選決定國家未來四年發展路線，全教總呼籲朝野停止口水戰，儘快端出政策牛肉，接受選民公評。