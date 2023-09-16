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柯文哲批2030雙語教育不可能成功　補助大學學費是大撒幣

▲▼總統參選人柯文哲批評，台灣推雙語教育不可能在2030年成功。（圖／記者許敏溶攝）

▲總統候選人柯文哲批評，台灣推雙語教育不可能在2030年成功。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

總統蔡英文主打「2030年雙語國家」政策，且政府從明年2月起補助私立大專校院學生學費3.5萬元。總統參選人柯文哲今（16日）批評，新加坡花28年才完成雙語國家，台灣推2030年雙語國家一定有問題，不可能成功，且補助3.5萬元學費大撒幣，無法解決私校倒閉問題。而教育是窮人翻身機會，現在卻成為階級固化原因，未來應優先落實網路平權，並提升教育經費。

全教總今天舉辦「2024總統候選人教育論壇」，並針對如何落實教育公共化、政府的雇主責任、雙語政策亂象、私校與技職教育、少子女化對策等5大面向，要求總統候選人回應，但今天早上僅有民眾黨總統候選人柯文哲到場。

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柯文哲認為，補助3.5萬元學費根本是大撒幣，因為私校倒閉是少子化關係，這種作法是粉飾太平卻沒有解決問題。另柯文哲批評，大學學費凍漲也不對，應該像健保費，該漲就漲，再針對中低收入戶補貼或減免學雜費，不要齊頭式平等，否則會拖垮國家。

至於「2030年雙語國家」，柯文哲指出，連新加坡教育部長都說雙語國家要花28年，台灣在要2030年達到一定有問題，「師資在哪裡？」而他聽過最好笑的笑話，就是有老師用英文教國文，自己聽完後目瞪口呆。

此外，柯文哲也批評，教育本來是窮人翻身機會，但現在教育不僅沒有消弭貧富懸殊或成為底層翻身工具，反而是鞏固貧富，階級不再流動。例如學習歷程在製造貧富懸殊，來自台北市大安區學生佔全體台大學生7%，因此要優先落實網路平權，網路是解決貧富懸殊的第一步，要讓學生自由免費的使用網路。

全教總也表示，總統大選將在明年1月13日舉行，儘管朝野候選人幾已確認，但朝野仍停留在口水與攻訐，此刻離大選投票不到4個月，總統大選決定國家未來四年發展路線，全教總呼籲朝野停止口水戰，儘快端出政策牛肉，接受選民公評。

▲▼全教總對總統候選人提出五大問題，包括教育公共化、雙語政策亂象等。（圖／記者許敏溶攝）

▲全教總呼籲總統候選人盡快端出教育政策牛肉，接受選民公評。（圖／記者許敏溶攝）

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