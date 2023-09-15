主辦「拳上」的交易所　JPEX遭香港證監會點名「可疑、沒牌照」

▲JPEX因舉辦《拳上》受到各界關注。（圖／記者湯興漢攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港證監會近日點名虛擬貨幣交易平台「JPEX」，指其並非持有牌照的實體，且推廣手法有「可疑之處」，可能涉及詐騙。遭到點名後，JPEX先是發出聲明反嗆證監會「不公平打壓」，接著又調高了提幣手續費，表示考慮取消在香港的牌照申請，「證監會應為破壞香港發展加密貨幣的前景﹐負上全盤責任。」

香港證監會13日發出警告聲明表示，留意到一家名為「JPEX」的虛擬資產交易平台，透過網紅及場外找換店，積極地向香港公眾推廣該平台的服務及產品。

證監會指出，JPEX集團旗下的實體，一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。

證監會說，JPEX的網站在去年7月就已經被列入證監會的無牌公司及可疑網站名單，相關的推廣手法也存在眾多「可疑之處」，包括JPEX聲稱是持牌虛擬貨幣平台、聲稱部分產品提供極高回報，「網紅及場外找換店在社交媒體作出虛假或具誤導性的陳述，證監會已通知他們，要求停止推廣JPEX及有關服務和產品。」

證監會還說，他們接獲散戶投訴，並注意到媒體報導指，有散戶未能從JPEX帳戶提取虛擬資產，或發現結餘被減少及更改。

另外，根據港媒報導，證監會15日更進一步指出，由於事件可能涉及詐騙，證監會已將案件轉介警方，並會協助警方調查。

▼「JPEX」是近年新崛起的交易平台。（圖／翻攝JPEX臉書）



JPEX遭到點名的同日先發出了一篇回應，稱他們今年2月就已經有意向香港證監會申請牌照，但現階段仍在準備當中，尚未遞交牌照申請。

JPEX直言，證監會的聲明﹐與香港特區政府立意決定將香港立意打造為 Web 3.0 都會的形象有所衝突﹐「如證監會無意營造一個對加密貨幣企業友好的環境﹐香港成為Web 3.0 都會的道路將會遙遙無期。」

JPEX更進一步指控，香港證監會所發出此一針對本平台的聲明﹐實為對加密貨幣行業的一個施壓﹐亦反映其無意進行真正實施政策所進行的 Web 3.0 的方針，「就是次證監會的不公平打壓﹐平台將考慮取消於香港地區的牌照制度申請﹐並調整未來的政策發展﹐而證監會亦應為破壞香港發展加密貨幣的前景﹐負上全盤責任。」

JPEX並在14日發出一份特別公告，表示鑒於平台需視乎香港特別行政區證監會所發出的聲明﹐需要進行業務上及政策上的調整﹐已於14 日凌晨進行USDT 提幣手續費的調整。

JPEX還說，平台已經就此成立專案小組﹐成員將由專業的法律界人士﹑金融界別精英所組成並商討未來的發展方向以進行調整﹐並等待證監會回覆進一步的指引。

JPEX提到，他們將依據證監會的回覆﹐於不日逐步調整提幣手續費﹐並階段性開放提幣上限。

JPEX為近年新竄起的虛擬貨幣交易平台，但在幣圈以外並不算特別知名，一直到今年7月小巨蛋的「拳上」拳賽舉行之時，JPEX才以主辦方的身份獲得各界大量關注。