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全台唯一有保全河濱公園在新北　9名熱血保全救人一命　

▲▼新北市河濱公園是全台唯一設有保全人員的河濱公園，保全人員全天候默默守護園區，保障民眾生命財產與安全 。（圖／新北市高灘處提供）

▲▼新北市河濱公園是全台唯一設有保全人員的河濱公園，保全人員保障民眾生命財產與安全 。（圖／新北市高灘處提供）

記者戴上容／新北報導

新北市河濱公園是全台唯一設有保全人員的河濱公園，保全人員全天候默默守護園區，保障民眾生命財產與安全，讓市民朋友在河濱公園玩得安全又開心，高灘處表示，保全們平常也常常處理危急個案，像是民眾運動時突然休克、心情不佳作出危險動作等，今年至8月底，共有9名熱血保全人員救人一命，發揮積度及服務熱忱。

新北市水利局高灘處表示，新北市河濱公園面積廣達1382公頃，包含淡水河及其三大支流新店溪、基隆河、大漢溪等，且擁有全台最長的河濱自行車道共210公里，為保護民眾安全，市府一共設置51處保全崗哨及保全人員每日定時巡視園區設施、環境、監控水位、違規攤販勸導及處理臨時緊急事項等，遠比一般市區大樓社區保全人員還辛苦。

▲▼新北市河濱公園是全台唯一設有保全人員的河濱公園，保全人員全天候默默守護園區，保障民眾生命財產與安全 。（圖／新北市高灘處提供）

高灘處分享，保全人員其實譜寫了很多大故事，像是，民眾散步運動突然休克的緊急事故，保全人員常立即現場CPR急救，直到警消人員到場救了民眾性命，還有在河濱公園內偶有心情不佳的民眾，保全大哥們也常在第一時間發現時，會主動關懷安撫民眾情緒、積極傾聽開導並通報警消處理。

高灘處表示，今年8月中在新莊新海橋旁及三重龍門河濱公園內，鄧姓及蔡姓保全，就在巡邏時發現民眾情緒不穩，立即上前安撫及勸導，減少遺憾事件發生。據統計，今年至八月底共有9名保全人員救人一命，市府也特別頒獎鼓勵並公開表揚及感謝。

高灘處補充，新北河濱公園保全崗哨設有簡易的自行車維修工具及打氣筒，如果民眾有需求可以請保全人員協助。崗哨亦張貼保全人員緊急聯絡電話，如保全人員巡邏中不在崗哨內，有緊急需求除撥打110、119電話外，也可聯繫保全人員協助，但園區遼闊，也呼籲民眾發揮同理心，耐心等待園區保全的到來及協助，共同維護新北市河濱公園的安全及良好品質。

▲▼新北市河濱公園是全台唯一設有保全人員的河濱公園，保全人員全天候默默守護園區，保障民眾生命財產與安全 。（圖／新北市高灘處提供）

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