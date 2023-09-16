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半年收掉106家店　家樂福「北上廣深」門市全關了！

▲▼家樂福全球首間無人超市開張！　結帳「刷臉」免排隊。（圖／CFP）

▲家樂福在中國關閉了大量門市。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

連鎖量販店家樂福在北京的最後一家門市「四元橋店」已於近日停業，這也代表著，家樂福在北京、上海、廣州、深圳目前已經沒有任何門市了。根據蘇寧易購的半年報，光是今年上半年，家樂福在中國就關閉了至少106家門市。

根據《北京商報》報導，近兩個月以來，家樂福中國在北京的最後三家門店相繼暫停營業，其中，家樂福天通苑店於今年8月初暫停營業。北京家樂福相關負責人表示，該店設備維修，會重新開業。

然而，截至目前，該店仍處於關閉狀態。對家樂福中國來說，閉店可能是節約成本支出的方法，家樂福通州陽光生活廣場店關店前，就因拖欠能源費被供電局強制停電而無法正常經營。

該門市的負責人提到，家樂福北京超市門店缺貨時，店內有幾名員工在崗，同時店內部分冷櫃繼續開機運營，銷售剩餘的商品，「暫停營業或許能減少人工、電費等多方面的開支。」

一位接近家樂福中國公司的知情人士透露，天津地區的家樂福門店也幾乎全部關閉。不久前，家樂福在廣州的最後一家門店閉店，廣州、深圳兩地已無家樂福超市。此外，武漢地區的家樂福門店也已全部停止營業。

▲▼家樂福全球首間無人超市開張！　結帳「刷臉」免排隊。（圖／CFP）

在相繼閉店之前，家樂福在中國的門市運營就已經出現失控的跡象，包含貨價出現大比例缺貨現象，以及供應商不再向家樂福供應商品。

一家營養保健品公司的負責人表示，從2020年下半年開始，家樂福與公司的結算就開始出現異常，「我們約定的帳期是45天，一般60天家樂福會結算，但從2020年下半年開始，便沒有進行貨款結算，經歷了近一年的貨款無法結算，在2021年10月，我們決定不再向家樂福供貨。」

至今近三年的時間裡面，家樂福欠吳朝勇的20多萬元人民幣貨款仍未完成結算吳朝勇正在考慮向天津地區法院提起訴訟，要回拖欠的貨款。

吳朝勇的遭遇是很多供應商、品牌商的縮影。公開資料顯示，今年2月以來，旺旺、好麗友、統一等品牌企業紛紛申請凍結家樂福中國資產，追討貨款。

今年2月，好麗友食品有限公司申請凍結家樂福（上海）供應鏈管理有限公司銀行存款2274.12萬元；旺旺則申請凍結家樂福供應鏈公司2398萬餘元。

除了供應商，消費者也是受害者，許多買了家樂福購物卡的消費者現在無處消費。家樂福位於北京的「四元橋店」閉店之前，一名消費者無奈的在店內徘徊，她的購物卡中還有300多元沒消費，但店內已經無貨可買。

據蘇寧易購財報顯示，今年上半年，家樂福中國關閉門店106家，未有新開門店，截至2023年6月30日，家樂福在中國大陸還剩41家門店。

北京國際商貿中心研究基地首席專家賴陽表示，蘇寧易購收購家樂福中國業務後，讓自身也背上了沉重的包袱，「傳統實體賣場對消費者的價值越來越弱，不轉變商業模式，只能不停走下坡路，接受整個行業的升級競爭與代謝。」

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