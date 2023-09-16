今起連4天晴朗微熱　下週有鋒面掠過

▲今(16日)晨4時外線色調強化雲圖顯示，各地晴朗無雲(左圖)。4時雷達回波合成圖顯示，各地無回波(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

記者葉國吏／綜合報導

今天至下週四微熱晴朗，午後近山區有局部陣雨或雷雨。下週五有一波下週五(22日)微弱鋒面掠過北部海面，對陸地幾無影響。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今日至下週一(16至18日)天氣晴朗，白天偏熱、晨微涼；台灣附近水氣多，大氣不穩定，午後近山區有局部陣雨或雷雨，擴展至部分平地，有局部大雷雨、伴隨劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)，應注意。今日各地區氣溫：北部22至34度、中部22至34度、南部23至34度、東部21至35度。

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下週二至週四(19至21日)水氣仍多，各地多雲時晴，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，仍有部分平地受影響；各地白天偏熱、紫外線強。

下週五(22日)微弱鋒面掠過北部海面，對陸地幾無影響，鋒後無「東北季風」及冷空氣南下；北台雲量微增，其他各地多雲時晴，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨；白天仍偏熱。若期待入秋第一波可讓天氣轉涼的「東北季風」，這波完全是不符合的。

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