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低壓進逼！雨區逐擴全台　降雨最劇烈時間曝

▲▼天氣,下雨,豪大雨,暴雨,颱風。（圖／記者周宸亘攝）

▲明起水氣增，明晚到周日降雨最顯著。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

低壓帶進逼台灣附近，加上午後熱力作用，明天(16日)雨區範圍廣，東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部及各地山區有局部短暫雷陣雨；明晚到周日(17日)水氣最多，降雨明顯，全台都有降雨機會，下周降雨將稍緩，但仍有午後雷陣雨。

中央氣象署預報員林定宜表示，明天(16日)天氣不穩定，低壓帶慢慢接近台灣，大氣不穩定，加上午後熱力作用，降雨範圍較廣，除以各地山區為主外，近山區、平地也有雷陣雨可能，降雨範圍不排除比今天有更擴大可能。

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林定宜指出，明晚到後天(17日)水氣最多，低壓靠近西南邊海面，水氣多，天氣不穩定，東部、各地山區有不定時降雨，南部也有零星降雨，中部以北則是以午後雷陣雨為主。

下周一(18日)為水氣由多轉少過渡期，東半部仍有短暫陣雨，其他地區為午後雷陣雨；清晨到上午南部有零星短暫陣雨。

▲▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

林定宜指出，下周二到下周四(19日~21日)水氣較少一點，環境偏東風，迎風面東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，中南部、各地山區則有午後雷陣雨

至於是否入秋首波東北季風將在下個周末(23日)報到，林定宜表示，目前還沒有預報東北季風，不過周五(22日)過後北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，林定宜表示，未來幾天低溫約24到26度，近山區和河谷溫度將更低，會再下探約1到2度，高溫則約31到33度。

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