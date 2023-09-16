今午後「大台北迎雨」　入夜掉10度！中秋連假可能被颱風攪局

▲今日午後部分地區有雨 。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日各地多雲到晴，午後山區、大台北、東部容易有雷陣雨，日夜溫差可達10度之多，早晚注意保暖。另初步來看，中秋連假天氣可能受到熱帶系統影響。

中央氣象署表示，今天白天各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，其中山區以及近山區的平地降雨機率較高，建議午後外出攜帶雨具備用；氣溫方面，各地低溫為24到26度，局部空曠地區或近山區河谷會再稍低一些，白天高溫普遍為31至33度。

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氣象專家吳聖宇在臉書粉專貼文提醒，今日水氣相對較多，午後山區容易出現雷雨，另大台北、東半部午後降雨機率也較高，西半部則相對穩定，各地白天高溫31-33度，夜晚清晨空曠地區低溫21-23度。

下周一午後雷雨範圍縮減，以中南部山區為主，周二到四午後雷雨仍以山區為主，平地天氣穩定。周五到周末受北方微弱鋒面影響，將帶來東北風，迎風面東北部、東部可能有局部短暫陣雨，中南部山區午後也還是會有局部熱對流雷雨的機會。

至於溫度變化不大，各地高溫大致仍維持在31-33度間，夜晚清晨空曠地區低溫21-23度，下周末之後溫度是否會較為下降仍要看北方較涼的空氣是否有機會南下而定。

而兩周後的中秋連假天氣，初步來看不確定性高，菲律賓東方海面的熱帶擾動持續發展中，有機會影響連假天氣，目前預報的動態變化分岐度仍然非常大，還在非常初期的模式觀察階段，等到下周實際有擾動開始出現的時候再來看可能會比較準確。