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不再免換照！嚴重違規強制換「2~6年短期駕照」　明年3／1上路

▲▼公路總局除時段性車種管制，也協請地方警力指揮行車秩序、加強違規取締，期能縮短車流壅塞。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲嚴重違規者強制換領短期駕照，不再免換照。（示意圖／記者王兆麟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

嚴重違規駕駛人將強制換照，交通部昨(15日)預告修法，駕駛人若違規嚴重遭吊扣駕照1年以下，將強制換6年短期駕照；吊扣駕照1年以上，只能換領3年期短期駕照；若遭吊銷駕照，強制換領2年期駕照，且都需上道安講習和繳清罰款才能發照，明(113)年3月1日起上路。

台灣駕照取得容易，屢遭人詬病是交通亂象不斷及事故居高不下原因之一，根據公路總局統計，近5年我國汽車駕照通過率為逾6成，平均考照通過次數為1.7次，機車通過率也有近5成，為提升安全，交通部駕照管理將趨嚴。

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交通部昨預告修正「道路交通安全規則」、「道路交通安全講習辦法」、「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」部分條文草案，考量我國自102年7月1日起，新領或已領各類普通駕駛執照免定期換照已有10年，為加強駕駛執照管理，提升道路交通安全，增訂違規紀錄嚴重者應換發短期駕駛執照。

根據規劃，將按駕駛人違規程度分級，核發或換發2年、3年或6年有效期間駕駛執照，且須接受3小時道路交通安全講習及繳清尚未結案之罰鍰後，始予發照。

交通部公運監理司長林福山表示，現行條文僅有肇事致死終身不得考領駕照者，再經一定年限後雖可考領，但只核發1年駕照，另職業駕駛人也有一年換照一次的規定，外國人在台領取駕照也要每6年換照一次，其他駕駛人則可免換照，但為加強駕照管理，提升安全，違規嚴重者將只能領短期駕照。

林福山表示，113年3月1日起，若駕照遭吊銷或註銷駕駛執照處分後要重新申請考驗合格者，要先接受道安講習和繳清罰款後，將僅能發2年期限的駕照；若駕照被吊扣1年以上，吊扣期滿後，不發還原本駕照，需接受道安講習和繳清罰款後，換發3年有效期的駕照；若被吊扣駕照1年以下者，吊扣期滿同樣也需上道安講習和繳清罰款，並僅能換發6年期駕照。

此外，因應部分駕訓班試辦機車道路駕訓，相關修法也新增規定，機車駕訓道路訓練，參加駕駛訓練機構辦理機車道路駕駛訓練者，得依前項規定向公路監理機關申領機車學習駕駛證；申請機車學習駕駛證，免辦體能測驗。

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