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東部近海傍晚「一分鐘2震」！半個台灣狂晃　網驚：搖好久

▲18:34花蓮近海規模4.6地震。（圖／氣象局）

▲18:34花蓮近海規模4.6地震。（圖／氣象署）

記者閔文昱／綜合報導

根據中央氣象署地震測報中心資料，今天傍晚6時34分台灣東部近海連續發生2起芮氏規模4以上地震，震央分別在宜蘭縣政府南方38.4公里處以及花蓮縣政府東北方8.8公里處，中、北部明顯有感，不少網友也驚呼「花蓮崇德超有感，搖好久...」、「難得在外有感」。

根據中央氣象署地震測報中心資料，今天傍晚6時34分花蓮縣近海發生芮氏規模4.6地震，震央在花蓮縣政府東北方8.8公里處，深度23.6公里，屬於極淺層地震，最大震度為3級，出現在花蓮縣太魯閣、宜蘭縣南澳。

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另外，今天傍晚6時34分宜蘭縣近海也發生芮氏規模5地震，震央在宜蘭縣政府南方38.4公里處，深度42.7公里，屬於淺層地震，最大震度為4級，出現在宜蘭縣牛鬥、花蓮縣西寶。

▲▼地震。（圖／氣象署）

▲18:34宜蘭近海規模5地震。（圖／氣象署提供）

全台各地網友紛紛表示「台北有感！」、「桃園有感」、「基隆有感」、「新竹很有感」、「台中有感」、「騎車出去買晚餐有感」、「剛好上下班時間，自己都在搖」、「土城有感，上下搖晃」、「台中搖好久」、「好大，在花蓮」、「超大的」、「晃了一大下」、「震很大」。

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