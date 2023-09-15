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團協談7個月沒誠信！中華快遞工會衝交部抗議　交長喊話照顧勞工

▲▼中華快遞工會赴交通部抗議。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華快遞工會赴交通部抗議。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

不滿團協歷經7個月仍無果，中華快遞工會今(15日)赴交通部抗議，痛批中華快遞團協沒誠信，甩鍋給董事會決議，打壓工會不遺餘力，提出三大訴求，喊話交通部要求中華快遞盡速簽訂團協，盡速於董事會確認通過，撤換不適任主管。

中華快遞工會今年2月14日起函請中華快遞開啟團體協約協商，歷時7個月，協商4次，工會提出22條團體協約草案，其中有9條為制式總則與附則，亦即僅有13條實質內容，其中5條實質內容與現行制度完全相同，其餘8條雙方曾交換意見，不過迄今勞資雙方仍未簽署團協，引發工會不滿，今赴交通部抗議。

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中華快遞工會表示，中華快遞公司在歷次的協商會議中，多次推託須由「董事會」決議，甚至其中有關績效獎金部分，工會已就資方提議以「固定月數」方式發放，回應修正版本，經雙方密切討論已將近達成共識，且資方在第三次團協會議承諾會於第三季董事會提案討論，卻在第四次團協會議跳票，改口要再延至第四季董事會，違反團體協約法誠信協商原則。

工會強調，團體協約內容中，多達5條實質內容與現行制度完全相同，中華快遞毫無正當理由拒絕納入團體協約內容，甚至其中加點津貼部分，工會已經表明所提方案係參考疫情期間政策，盼日後能繼續維持，資方卻要求改為「折算加班費」方式辦理，工會擔憂日後遭人質疑「謊報加班費」而無法同意，公司卻一意孤行，拖延協商，一再激怒工會，中華快遞公司顯已嚴重破壞勞資和諧。

▲▼中華快遞工會赴交通部抗議。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華快遞工會赴交通部抗議。（圖／記者李姿慧攝）

中華快遞工會指出，高雄辦事處主任打壓工會幹部及團體協約協商代表，針對性的調動慣常服勤路線，企圖造成殺雞儆猴、寒蟬效應，顯有構成不當勞動行為，這也是工會堅持在團體協約內容中，納入禁搭便車條款的重要原因。

中華快遞工會今也提出三大訴求，包括交通部明確要求中華快遞遵守團體協約法誠信協商原則，盡速與工會簽訂團體協約；中華快遞撤換打壓工會幹部之不適任主管，以免勞資關係繼續惡化；中華快遞盡速於第三季董事會確認通過團體協約。

交通部長王國材今出席公開活動受訪時表示，他已請中華郵政公司在討論，主要是中華郵政旗下子公司中華快遞團協簽約有些不順利，勞資簽團協內容要經過很多討論，已請郵政公司更有耐心站在員工福利立場，多照顧勞工，繼續跟員工溝通。

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