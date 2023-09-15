　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安道歉了！　責成竹市府首長：未經報備不能私下接觸李忠庭

記者詹宜庭／台北報導

新竹市長高虹安近期風波不斷，除了深陷疑似貪污、搭名車、住豪宅爭議，又被前新竹市文化局長錢康明爆料，男友李忠庭屢屢干政。對此，高虹安15日表示，她必須為自身及市府同仁不夠嚴守公私分際而負起責任，並兩度鞠躬向社會大眾深切致歉，未來，她會用最嚴格標準要求自己和團隊，承諾「從今日起，正式責成新竹市政府所有首長，不得在未報備留下紀錄之情況下，與李先生有任何往來，若有私下接觸未經報備情況，查證屬實將嚴處，絕不寬貸。」

▲▼高虹安北院出庭 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安日前到北院出庭。（圖／記者屠惠剛攝）

高虹安表示，對於近期諸多紛擾及輿論，佔用大量媒體版面，在此先向社會大眾致歉，也向各界再次說明，自從她就任市長以來，市政府內包含副市長、秘書長、局處首長等人，大多數皆未與李忠庭接觸或交談過，僅極少數與李忠庭仍有朋友間的互動往來，李也未曾踏進市長室一步，如偶有在市府後方停車場等候她下班，皆依規通報申請來賓車位，絕無如外界所傳其擁有專屬車格。

此外，高虹安透露，李忠庭絕無干預任何市政決策或參與任何市府會議，但近日因其與任職市府友人間之互動造成疑慮，甚至引發外界諸質疑與批評，她必須為自身及市府同仁不夠嚴守公私分際而負起責任，並向社會大眾深切致歉。未來，她會用最嚴格標準要求自己和團隊，沒有任何模糊空間，從今日起，正式責成新竹市政府所有首長，不得在未報備留下紀錄之情況下，與李忠庭有任何往來，若有私下接觸未經報備情況，查證屬實將嚴處，絕不寬貸。

高虹安強調，作為承載新竹市民期待的民選首長，她很清楚，社會越嚴格的要求，越多的關注，代表的是越深的期待。感謝社會各界批評和提出建言的聲音，她會用更高標準審視自身，也再次感謝包含新竹市前文化局長錢康明和議員等人的監督指教，「我和市府團隊將更加努力，更嚴格自持，時時自省，但求不負市民託付，再次為近期紛擾及輿論，向社會大眾、市民朋友們致上最深的歉意。」

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
貨輪浮空了！驚人畫面曝　目擊者：好像在水面上飛
裝潢蟑螂賺上億！　受害者氣到死在出庭路上
老公連殺2人　妻後悔睡死：他是很善良的人
新北發錢了！　最高2萬元
老公「玩當沖2年」變了一個人！她翻手機超衝擊：怎麼辦
農業部遭「砸蛋潑墨」！　現場畫面曝
快訊／高虹安2鞠躬道歉了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴佩霞申請哈佛校友會遭拒！　周玉蔻秀畢業證書：校友會恢復正直

賴佩霞「諮商心理師」資格遭疑　黃光芹：是否有取證照？

參觀航太暨國防工業展　蔡英文：保護國家同時也發展產業

監察院查基泰卻對超思靜默　藍黨團：監委要了解雞蛋跟全民關係更大

新北重陽禮金下月入帳！　長輩至少領1500元、百歲人瑞領2萬

提升全民防衛動員救護量能　替代役「EMT-1救護課程」登場

外媒稱賴清德副手找蕭美琴可大加分　綠委：有耳目一新黑馬也說不定

高虹安道歉了！　責成竹市府首長：未經報備不能私下接觸李忠庭

8／9專案進口蛋庫存3700萬顆　藍黨團要求流向：沒有「不方便給」

彭博專訪提柯文哲「厭女」爭議　趙怡翔轟：丟臉丟到國際去

聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

妹結婚哥倆現場唱歌祝福　《閨蜜的話》暖哭全部人

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

舒華開示被誇「情感大師XD」　直播開邀子瑜：看到聯絡我～

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

兒遇唐詩全程不情願亂唸　陪讀媽：快把我激火了...

阮經天.明道怎麼分？本人來教你！　張鈞甯危險發言「怕斷送演藝生涯XD」

台中女遭活埋生前影片曝！腳步不穩疑跌落工地　倒第2次土方才發現

賴佩霞申請哈佛校友會遭拒！　周玉蔻秀畢業證書：校友會恢復正直

賴佩霞「諮商心理師」資格遭疑　黃光芹：是否有取證照？

參觀航太暨國防工業展　蔡英文：保護國家同時也發展產業

監察院查基泰卻對超思靜默　藍黨團：監委要了解雞蛋跟全民關係更大

新北重陽禮金下月入帳！　長輩至少領1500元、百歲人瑞領2萬

提升全民防衛動員救護量能　替代役「EMT-1救護課程」登場

外媒稱賴清德副手找蕭美琴可大加分　綠委：有耳目一新黑馬也說不定

高虹安道歉了！　責成竹市府首長：未經報備不能私下接觸李忠庭

8／9專案進口蛋庫存3700萬顆　藍黨團要求流向：沒有「不方便給」

彭博專訪提柯文哲「厭女」爭議　趙怡翔轟：丟臉丟到國際去

林立撞上「303轟高牆」仍會暈眩　今回主場依舊未先發

防彈V帶愛犬登打歌舞台　不到1天觀看快破百萬

為了生兒子！迷信爸「聽法師的話」長期性侵2女兒　重判無期徒刑

Uber司機變色狼！載女醉客亂摸還偷錄　傳給朋友炫耀反被揭發

《鬼偶》導演光顧偏遠寺院求助　「四年被拒三次」 終於獲得同意

2歲遭退養...米克斯「害怕被丟掉」整夜睡床上　聞媽媽味道才安心

女員工爬上床「嘿咻已婚老闆」！事後懷孕崩潰：這是不能說的秘密

老媽搞上男友「想被你的充滿」　單親妹崩潰！露骨對話曝光

貨輪浮空了！台東海濱公園驚人畫面曝　目擊者：好像在水面上飛

《女外科》蔡淑臻搶視后放話「非常想拿」　可惜朱軒洋沒入圍：超生氣

孫子坐摺疊桌下秒斷掉　阿公沒關心反直接笑瘋

政治熱門新聞

郭辦疑昨才知賴佩霞美國籍　黃揚明：跟時間賽跑

高虹安道歉了！　責成竹市府首長：未經報備不能私下接觸李忠庭

少一組總統參選人！　蘇煥智宣布放棄總統提名連署

87歲連戰近況曝光！韓國瑜探望父子　連勝文放3人同框合照

搭擋郭台銘拚2024！賴佩霞小檔案一次看　「盼落實整合在野心願」

快訊／遭黃士修指具廣州暨大學位　傅崐萁：請在野管好自己的狗

賴佩霞曾申請加入「哈佛校友會」遭否決　哈佛不承認短期課程學位

黃士修已託人向傅崐萁致歉　「改天再去找他聊聊，請他諒解」

賴佩霞棄美籍參選　AIT曝需3到6個月

賴佩霞「哈佛學歷」是短期課程非正式學位　恐難列入選舉公報

其他陣營擬邀「政治劇女星」選立委

新竹市民政處長施淑婷　再爆隱匿房貸

陳學聖酸賴佩霞洗學歷　藍營4人也中鏢

網傳賴清德造勢請臨時工　綠今晚提告

更多熱門

相關新聞

白營稱勤業眾信遇「綠色恐怖」被打臉　他嘆：一天到晚牽拖民進黨

白營稱勤業眾信遇「綠色恐怖」被打臉　他嘆：一天到晚牽拖民進黨

勤業眾信聯合會計師事務所昨宣布終止台灣民眾黨第三方檢舉平台服務委任，民眾黨表示勤業眾信是受到政治壓力，但勤業眾信晚間否認政治壓力，稱是因檢舉平台服務宗旨遭外界誤解，非當初合作原意。民進黨立委林俊憲直呼，又怪民進黨！我看是你們堂主亂包牌嚇到人家了吧！高虹安被盧秀燕的人馬爆料怪民進黨、被人解約怪民進黨。要是民進黨真有那麼厲害就好了。

她喊「只有城隍爺知高虹安清白」　綠委嗆：是要城隍爺開堂夜審？

她喊「只有城隍爺知高虹安清白」　綠委嗆：是要城隍爺開堂夜審？

高虹安爭議影響柯文哲選情？　TPOC：郭台銘宣布賴佩霞任副手解圍

高虹安爭議影響柯文哲選情？　TPOC：郭台銘宣布賴佩霞任副手解圍

「柯文哲不懂什麼是干政？」　黃暐瀚舉例轟：連這都不知別出來選

「柯文哲不懂什麼是干政？」　黃暐瀚舉例轟：連這都不知別出來選

遭影射「人格」　錢康明休兵一天再戰

遭影射「人格」　錢康明休兵一天再戰

關鍵字：

高虹安李忠庭錢康明

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄男持刀砍殺鄰居夫妻　2人當場死亡

上樓砍死鄰居夫妻檔　高雄狠男身分曝光

辣媽去奈良餵鹿！「肩帶被咬斷」驚喊：奶掉出來了

前NBA球員做熱瑜珈猝逝！享年42歲

2孩驚見父母被瘋砍…秒衝下樓：我爸媽被殺了

起底瑤瑤17年前「大尺度相簿」名稱！

即／自認樓上太吵砍死夫妻！高雄冷血鄰居落網

安心亞突淚崩「跑出攝影棚」！

睡醒才知老公砍死2人　兇嫌妻震驚：沒有聽他說過太吵

快訊／趙寅成驚爆死會「娶41歲美女主播」　官方秒現身回覆

目睹爸媽遭砍殺！高雄2學童奔水果行躲避

「這道泰國菜」會致癌！每年讓2萬人罹癌死亡

百萬YTR「背愛馬仕騎Ubike」被拍！

2童父母遭鄰砍死　遇害前「最後訊息」曝

父母遭瘋砍身亡！2孩目擊崩潰：殺人的是13樓阿北

更多

最夯影音

更多
聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹
超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

妹結婚哥倆現場唱歌祝福　《閨蜜的話》暖哭全部人

妹結婚哥倆現場唱歌祝福　《閨蜜的話》暖哭全部人

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面