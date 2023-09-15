高虹安道歉了！　責成竹市府首長：未經報備不能私下接觸李忠庭

記者詹宜庭／台北報導

新竹市長高虹安近期風波不斷，除了深陷疑似貪污、搭名車、住豪宅爭議，又被前新竹市文化局長錢康明爆料，男友李忠庭屢屢干政。對此，高虹安15日表示，她必須為自身及市府同仁不夠嚴守公私分際而負起責任，並兩度鞠躬向社會大眾深切致歉，未來，她會用最嚴格標準要求自己和團隊，承諾「從今日起，正式責成新竹市政府所有首長，不得在未報備留下紀錄之情況下，與李先生有任何往來，若有私下接觸未經報備情況，查證屬實將嚴處，絕不寬貸。」

▲高虹安日前到北院出庭。（圖／記者屠惠剛攝）



高虹安表示，對於近期諸多紛擾及輿論，佔用大量媒體版面，在此先向社會大眾致歉，也向各界再次說明，自從她就任市長以來，市政府內包含副市長、秘書長、局處首長等人，大多數皆未與李忠庭接觸或交談過，僅極少數與李忠庭仍有朋友間的互動往來，李也未曾踏進市長室一步，如偶有在市府後方停車場等候她下班，皆依規通報申請來賓車位，絕無如外界所傳其擁有專屬車格。

此外，高虹安透露，李忠庭絕無干預任何市政決策或參與任何市府會議，但近日因其與任職市府友人間之互動造成疑慮，甚至引發外界諸質疑與批評，她必須為自身及市府同仁不夠嚴守公私分際而負起責任，並向社會大眾深切致歉。未來，她會用最嚴格標準要求自己和團隊，沒有任何模糊空間，從今日起，正式責成新竹市政府所有首長，不得在未報備留下紀錄之情況下，與李忠庭有任何往來，若有私下接觸未經報備情況，查證屬實將嚴處，絕不寬貸。

高虹安強調，作為承載新竹市民期待的民選首長，她很清楚，社會越嚴格的要求，越多的關注，代表的是越深的期待。感謝社會各界批評和提出建言的聲音，她會用更高標準審視自身，也再次感謝包含新竹市前文化局長錢康明和議員等人的監督指教，「我和市府團隊將更加努力，更嚴格自持，時時自省，但求不負市民託付，再次為近期紛擾及輿論，向社會大眾、市民朋友們致上最深的歉意。」