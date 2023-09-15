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彭博專訪提柯文哲「厭女」爭議　趙怡翔轟：丟臉丟到國際去

▲▼台灣民眾黨主席柯文哲參加蔡壁如立委參選人台中大甲服務處座談會。（圖／民眾黨提供）

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前接受《彭博新聞》專訪，報導中提及，柯文哲曾經有「真年輕漂亮可以坐櫃台」，以及民眾黨「空姐應援團」的相關爭議，並形容上述問題讓柯文哲被批評有「厭女症」。對此，民進黨總統參選人賴清德競辦發言人趙怡翔15日批評，從這次專訪來看，「丟臉丟到國際去」這句話竟然成真，讓國際社會看清台灣有一位被視為「厭女症」的總統參選人，而名字叫柯文哲。

趙怡翔今日指出，彭博新聞直接在報導中敘述，柯文哲曾經有「真年輕漂亮可以坐櫃台」，以及民眾黨「空姐應援團」的相關爭議，並形容上述問題讓柯文哲被批評有「厭女症」；不過，柯文哲仍沒有對「空姐應援團」事件公開道歉，也沒有在專訪中表達歉意，僅表示已修改SOP，會避免類似事件再度發生。

趙怡翔說，彭博這篇訪問還點出柯文哲許多問題，史丹佛大學胡佛研究所的研究員卡里斯·坦普爾曼認為柯文哲是一張「鬼牌」，相較於賴清德、國民黨總統參選人侯友宜，華府對柯當選後做出的決定較無法捉摸。

「這都是我們國內常討論的事項，但此次也獲得國際認證。」趙怡翔痛批，「丟臉丟到國際去」是在政壇上經常會聽到的一句話，但從柯文哲這次的專訪來看，這句話竟然成真，讓國際社會看清台灣有一位被視為「厭女症」的總統參選人，而名字叫柯文哲。

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