彭博專訪提柯文哲「厭女」爭議　趙怡翔轟：丟臉丟到國際去

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）



記者詹宜庭／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前接受《彭博新聞》專訪，報導中提及，柯文哲曾經有「真年輕漂亮可以坐櫃台」，以及民眾黨「空姐應援團」的相關爭議，並形容上述問題讓柯文哲被批評有「厭女症」。對此，民進黨總統參選人賴清德競辦發言人趙怡翔15日批評，從這次專訪來看，「丟臉丟到國際去」這句話竟然成真，讓國際社會看清台灣有一位被視為「厭女症」的總統參選人，而名字叫柯文哲。

趙怡翔今日指出，彭博新聞直接在報導中敘述，柯文哲曾經有「真年輕漂亮可以坐櫃台」，以及民眾黨「空姐應援團」的相關爭議，並形容上述問題讓柯文哲被批評有「厭女症」；不過，柯文哲仍沒有對「空姐應援團」事件公開道歉，也沒有在專訪中表達歉意，僅表示已修改SOP，會避免類似事件再度發生。

趙怡翔說，彭博這篇訪問還點出柯文哲許多問題，史丹佛大學胡佛研究所的研究員卡里斯·坦普爾曼認為柯文哲是一張「鬼牌」，相較於賴清德、國民黨總統參選人侯友宜，華府對柯當選後做出的決定較無法捉摸。

「這都是我們國內常討論的事項，但此次也獲得國際認證。」趙怡翔痛批，「丟臉丟到國際去」是在政壇上經常會聽到的一句話，但從柯文哲這次的專訪來看，這句話竟然成真，讓國際社會看清台灣有一位被視為「厭女症」的總統參選人，而名字叫柯文哲。