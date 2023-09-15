暫停公布青年失業率隔月　陸官員：青年就業「明顯改善了！」

▲陸國家統計局新聞局新聞發言人付凌暉。（圖／新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸青年失業率屢創新高，官方已暫停公布分年齡段的數據。雖然未公布數據，但統計局的官員15日強調，今年青年人就業在8月份出現明顯改善，說明就業政策特別是青年人就業政策效果逐步顯現。

大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉15日在8月份的「國民經濟運行情況新聞發布會」上表示，關於分年齡段勞動力調查相關數據情況，統計局正在深入研究，如果有新情況，會及時對外公開。

談及青年人就業情況，付凌暉說，從歷史來看，8月份青年人就業呈整體改善趨勢，「從今年我們調研和一些部門的數據情況來看，今年青年人就業在8月份出現明顯改善，說明就業政策特別是青年人就業政策效果逐步顯現。」

付凌暉提到，當前，就業形勢總體穩定，主要是經濟穩定恢復，吸納就業增多，尤其是服務業加快恢復，服務業吸納就業容量擴大，對於帶動就業發揮重要作用，「同時，穩就業各項政策也為就業改善創造有利條件。」

但付凌暉也強調，要看到，就業壓力依然存在，尤其是結構性矛盾較為突出，穩定和擴大就業，提高就業質量，仍需要繼續努力。

付凌暉還說，下階段，要著力擴大國內需求，推動經濟持續恢復，增加就業崗位，促進就業容量大的行業平穩發展，加強對重點人群就業幫扶，推動職業技能培訓，積極發展新業態新模式，提供更多就業選擇。