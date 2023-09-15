陸將猴痘納入「乙類傳染病」　與新冠病毒同層級

▲猴痘。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家衛健委15日公告，自9月20日起將「猴痘」納入「乙類傳染病」進行管理，採取乙類傳染病的預防、控制措施。值得注意的是，新冠病毒今年一月開始在大陸也是以「乙類傳染病」進行管理。

根據新華社報導，2022年9月中國大陸報告首例猴痘輸入病例，2023年6月開始出現本土猴痘疫情，目前全國20多個省份先後報告猴痘病例，引發新增本土續發疫情和隱匿傳播。

根據大陸國家衛生健康委發布的政策解讀，國家衛生健康委、國家疾控局認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，將猴痘作為新發突發傳染病進行應對處置，充分發揮多部門協同防控的重要作用，不斷完善防控政策措施，加強信息發布、宣傳教育、重點人群干預和規範治療，猴痘疫情防控工作取得積極成效。

國家衛生健康委強調，考慮到猴痘疫情將在中國大陸一定時期內持續存在，為進一步科學規範開展猴痘疫情防控工作，切實保障人民群眾生命安全和身體健康，決定自2023年9月20日起將猴痘納入規定的乙類傳染病進行管理，採取乙類傳染病的預防、控制措施。

值得注意的是，新冠病毒在中國大陸原本是採取「乙類甲管」的模式，但隨著全球疫情趨緩後，大陸也於今年1月8日起，解除對新冠病毒的甲類傳染病預防、控制措施，調整為「乙類乙管」。

「乙類乙管」實施後，大陸對新冠病毒感染者不再實行隔離措施，不再判定密切接觸者，也不再劃定高低風險區。