台南登革熱病例破6千　衛教宣導小蜜蜂登場

▲台南市13日至下午3時登革熱累積病例6112例，衛教宣導小蜜蜂宣傳機車登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市13日截至下午3時登革熱確診病例352例，累積病例6112例，疾管署研判台南市上週新增8名登革熱重症個案，其中3名個案於發病後1至7日內因病情惡化不幸過世，3名個案為40多歲至70多歲男性，均具有潛在疾病。

依據登革熱防治中心統計數據顯示，截至9月10日確診個案年齡介於未滿1歲至90多歲，其中人數最多的年齡層分別為61歲至70歲佔20.3%，51歲至60歲佔16.6%，41歲至50歲佔13.3%，71歲至80歲佔13.0%，顯示確診個案近半數為60歲以上長者。

黃偉哲市長特別提醒，台南市登革熱疫情持續嚴峻，請民眾切勿輕忽登革熱嚴重性，尤其是曾經確診登革熱、高危險群對象(如長者、懷孕婦女、嬰兒、具糖尿病、腎衰竭、慢性溶血疾病、肥胖等潛在疾病或獨居、居住於偏遠地區等特定社經狀況者)，務必加強自身防蚊措施，可穿著淺色長袖衣褲，或使用經政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，以避免被病媒蚊叮咬而感染登革熱，如出現腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等警示徵象或出血症兆應直接就醫治療，由於登革熱重症病程進展非常迅速，如未即時接受妥適治療，死亡率高達20%以上，請上述高危險群的市民切勿自行在家服藥，應盡速就醫並主動告知相關病史。

台南市府持續透過廣播、新聞稿、電子看板及小蜜蜂宣傳車等多元方式，加強民眾登革熱衛教宣導，增進風險溝通，提升登革熱防治相關知能，黃偉哲市長再次強調，孳清是登革熱防治的重中之重，籲請所有市民朋友澈底落實「巡、倒、清、刷」，共同配合市府防疫措施，攜手齊心守護台南健康家園。