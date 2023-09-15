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超商限量！巨無霸新品「水果氣泡珍珠椰果」　加量不加價爽喝

▲▼7-11「CITY PEARL」新品「水果氣泡珍珠椰果」。（圖／7-11提供）

▲7-11 CITY PEARL推出最新「水果氣泡珍珠椰果」，9/20起限量開喝。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

喝特大杯不夠，「超大咖」才過癮！超商在今年7月首先開發「超大咖」規格，相當受到民眾喜愛，因此超商宣布將推出全新現泡飲品「水果氣泡珍珠椰果」，且還是超大咖900ml容量，只要75元，加量不加價，高CP值又多料。

7-11 CITY PEARL將在9/20起開賣季節限定「水果氣泡珍珠椰果」，使用Q彈珍珠、清脆椰果再加入清涼氣泡水，不僅能喝到酸甜清爽的水果風味，還有超療癒的咀嚼口感以及氣泡清爽暢快體驗，口感超豐富。

▲▼7-11「CITY PEARL」新品「水果氣泡珍珠椰果」。（圖／7-11提供）

▲「CITY PEARL水果氣泡珍珠椰果」杯型由特大杯（650ml）升級超大咖（900ml），9/20起可享嚐鮮價75元。

「CITY PEARL水果氣泡珍珠椰果」還有期間限定杯型，由特大杯（650ml）升級超大咖（900ml），9/20起還可享嚐鮮價75元，全台限量30萬杯，可要把握機會開喝。

▲▼春陽茶事。（圖／春陽茶事提供）

▲手搖飲限時18天指定飲品爽喝買1送1。（圖／春陽茶事提供，下同）

春陽茶事即日起至9/30限時祭出「2大飲品買1送1」優惠，優惠品項包括「大杯柚香烏龍」、「大杯鳳梨蜜烏龍」可享「同品項買1送1」，只要使用外送平台Uber Eats下單即可享優惠，提醒優惠活動以平台APP及官網為主，售完為止。

▲▼春陽茶事。（圖／春陽茶事提供）

▲鳳梨蜜烏龍嚴選台農17號鳳梨搭配南投鹿谷烏龍茶。

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