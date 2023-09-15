老父見屍心碎！高雄夫婦身中11刀喪命　檢認定惡鄰居「預謀殺人」

記者陳宏瑞、黃資真／高雄報導

高雄一名63歲吳姓男子15日早上7時許，自認樓上的羅家人長期發出噪音，持刀砍殺羅姓夫妻倆，2名年幼兒子一旁全程目睹。檢警相驗發現，被害的羅姓夫婦，身上分別被砍了7刀和4刀左右，且傷勢集中在上半身，至於致命傷，須等18日複驗解剖後才能釐清。而檢方認定吳持刀進入羅家，等於認定吳男預謀殺人。

▲羅男老父踏著沉重步伐，從殯儀館離去。（圖／記者吳世龍攝，下同）



高雄地檢署發布新聞稿指出，吳男住在羅姓夫妻樓下，不明原因持刀至夫妻倆住處刺殺2人後逃逸，目睹的幼子隨即下樓向大樓管理室求助。另一方面，警方到場時發現35歲羅男倒臥在客廳、36歲蔡女倒在臥室，均已明顯死亡，關於犯案用兇刀，吳男稱已丟棄，至今仍未透露刀具種類為何。

檢察官下午與法醫趕赴高雄市立殯儀館進行相驗，初步檢視死者外傷，羅男手臂、左胸、腹部共中大約7刀，蔡女手臂、腰腹部共中大約4刀，傷勢集中在上半身，共11刀奪走2人性命，致命傷部分待複驗後才能釐清，而死者家屬也到現場見2人最後一面，蔡女哥哥哀戚表示，希望媒體能體諒家屬的心情，不願受訪，羅男老父則是低著頭，拖著沉重步伐緩緩離去，仍難以接受突然失去兒子與媳婦的事實。

為查明確切的致命傷及兇器，檢察官將會同法醫，18日再進行複驗解剖，以釐清死因及兇嫌犯案過程。

▲蔡女哥哥（黑衣）神情哀戚，婉拒受訪。