南韓農村驚爆滅門命案！一家五口「鮮血噴門窗」　屋主曾性侵女性

▲南韓全羅南道靈巖郡發生滅門血案。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓農村今（15）日下午驚爆一起滅門命案！全羅南道靈巖郡某農村住宅住著一戶五口人家，包括60多歲金姓男子、金男妻子，以及夫婦倆3名20多歲的兒子，鄰居撥打多通電話卻未獲得回應，在起疑心之下前往金男住處，卻發現其住屋門窗遍布血跡，在報案後警方破門而入。

根據《韓聯社》，靈巖警察署和消防署表示，在接獲民眾報案後，15日下午3時54分在全羅南道靈巖郡靈巖邑農德里的某棟住宅，發現一家五口陳屍在內，其中60多歲的金男和50多歲的妻子陳屍附有廚房的小房間、至於3名20多歲的兒子則陳屍在主臥房。

金姓一家五口屍體噴出大量鮮血，住家內血跡遍佈，然而住家出入大門皆已從住宅內部上鎖，警方並未發現外部人士侵入的痕跡，目前正針對一家五口的死因進行調查，未排除他殺或輕生的可能。

報導指出，金姓夫妻所生下的3名兒子皆是重度身心障礙人士，不是肢體殘疾、不然就是罹患自閉症。

金姓男子生前從事農業，一家五口並非政府低收入戶生活津貼補助的受給對象。然而，金男本月4日曾涉嫌向其他村莊的女性犯下性犯罪，因此是被警方立案調查的嫌疑犯，2天前金男並未回應警方的傳喚要求。

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