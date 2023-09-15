人太多！　達美航空「這艙等」旅客明年起進不了貴賓室

▲ 達美航空提升貴賓室使用門檻。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國達美航空（Delta Air Lines）為解決機場貴賓室Sky Club人滿為患的問題，宣布上調使用資格，明年起購買「基本經濟艙」（Basic Economy Class）機票的旅客將不再開放使用，持聯名信用卡的旅客使用次數也被限縮。

根據《紐約郵報》，美國運通（American Express）白金卡及商務白金卡持卡人過去可不限次數使用達美航空貴賓室Sky Club，但自2025年2月1日起將改為一年6次，除非過去一年內刷卡消費金額達7.5萬美元（約新台幣240萬元）。

達美航空Delta SkyMiles Reserve聯名卡及Reserve Business商業聯名卡持卡人每年則可使用10次，除非過去一年刷卡消費達7.5萬美元。

SkyMiles Platinum聯名白金卡及Platinum Business American Express商業聯名白金卡持卡人不再開放使用貴賓室，除非購買Sky Club會員資格，年費為695美元（約2.2萬新台幣），或擁有達美航空菁英會員資格，就可選擇Sky Club會員資格作為福利。

部分限制最早明年1月就會上路，包括購買基本經濟艙機票的旅客不再開放使用貴賓室，不論是否持有白金卡或其他任何信用卡。

達美航空正努力解決甘迺迪及亞特蘭大機場等主要樞紐貴賓室過於擁擠的問題，除了提升門檻以外，也提升旅客獲得SkyMiles資格的限制。旅客將不再依據里程數獲得積分，而是根據消費金額。