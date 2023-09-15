基泰「7成願合建」沒說謊！　慰問會真相跌破眼鏡

圖、文／CTWANT

基泰(2538)工安意外，從市府、民代到輿情，幾乎鋪天蓋地把基泰往死裡打，尤其總經理馮先勉一句「基泰和受災戶是一家人」「7成受災戶願意合建」更是引眾怒，就連北市副市長李四川都直言「我是不相信」，市長蔣萬安也說「不在乎建商眼淚」。不過CTWANT記者11日旁聽基泰與25戶重災戶地主的慰問會議，多數重災地主都對馮先勉相當友善，如顧問角色，其實僅少部分地主嚷嚷「你是破壞我家的人」，真相令人跌破眼鏡。

▲11日基泰發完6000元慰問金後，仍有30餘名的住戶留下，基泰總經理馮先勉和自救會住戶代表洪先生坐在前排，共同商討後續該如何安置和爭取最有利重建條件。（圖／CTWANT提供，下同）

台北市中山區大直街94巷多棟民宅因「基泰大直」施工不慎，7日發生傾斜，369名住戶緊急撤離，所幸無人傷亡。然而其中1棟公寓受害最深，1樓塌陷直接變成地下室，裡頭的25戶被視為重災戶，由於沒辦法經過回填混凝土或砂土補救，只能等著重建之日到來。

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基泰於事發隔日陸續向受災戶致贈5萬元慰問金，不過卻遭爆料，基泰在居民家產塌陷無家可歸的狀態下，竟要住戶簽合建意向書，被形容是「趁火打劫」，更有不少律師、專家跳出來說基泰是想「順便賺一筆」。不過這都是外界的看法，事實上，大部分重災戶或許正如馮先勉所說，「7成受災戶願意合建」「我們是一家人」！

「我相信他不是故意的，現在他也不斷損失他的財務…，難道大家希望看到第二個陳由豪(東帝士集團總裁，因財務危機潛逃中國)？所以我們要給他一條活路，才能解決問題。」11日在住戶下榻的飯店舉行慰問會議，25戶重災戶到齊23戶，一位自稱司儀的受災戶徐老先生，是前陸軍備役少將，大家都喊他「將軍」，也是自救會核心成員，在會議開始前，他就以基泰「來者是客」跟反對基泰的住戶爆發口角。

而這位反基泰派的住戶，也就是電視媒體上看到穿著紅衣的住戶左先生，他拿著慰問金6000元諷刺基泰「感謝施捨」，也痛批，「你是破壞我家的人」。不過他在會中嚴正抗議基泰不要「假來假去」先賠償再談合建，住戶代表洪先生立即表示，「25戶所有決定由我這統一發出，其他住戶表示的想法是個人需求。個人需求請直接找基泰或市府，不要在團隊會議中提出。」此發言迎來住戶一片掌聲。

整場會議看下來，大多數的住戶都相當理性，甚至可以說是和基泰、馮先勉和樂融融，讓記者是霧裡看花。根據CTWANT記者現場觀察，基泰友好派的住戶超過半數，反對派住戶約不到5戶，因此基泰友好派聲量佔優勢，其餘也有些中立但目前尚跟隨多數行動。或許因為反對派的住戶情緒波動大，再加上外圍輕微鄰損的受災戶數也不少，過去幾日來較博媒體版面，才讓外界有建商與地主完全對立的錯覺。

「新聞高峰時期過了，誰還會注意到我們…患難見真情、不打不相識，放心，基泰不會倒，要倒也不容易，基泰越強大，大家的保障也一定越多。」「今天開始，我們是一家人，我每天都在損失，但我不在乎，因為我是上市公司。」「大家只要夠團結，市府有資源能讓大家爭取到最多容積，才可以室內1坪換1坪。」馮先勉先向重災住戶信心喊話，甚至如同顧問般，對於住戶從安置到重建的問題一一解惑，教大家怎麼跟市府爭取更多有利條件、怎麼善用媒體資源達到目的。

▲馮先勉在重訊記者會時就說，約有7成受災戶願意合建，就連北市副市長李四川都直言「我是不相信」，但現在看來，馮先勉並無誇大。

馮先勉中興大學法商學院地政學士、都市計畫碩士，及政治大學地政博士背景，曾任中華徵信所專案處長，1989年至基泰建設，至今已有34年，馮曾口頭提到曾在經濟部擔任公關，所以擅長媒體互動，不過基泰回應這是非正式的工作經歷。

根據基泰總經理室特助蕭嘉洋表示，這25戶重災戶與「基泰大直」相鄰，十多年來就入整合過2、3次，最後一次是在2021年，當時地主、建商65:35分，每戶約1坪換0.7坪，但其中有3戶不同意戶，因此未能整合成功。而不同意戶都是頂樓和1樓住戶，頂樓加上頂加，1樓加上地下室，都有2層樓的使用空間，但因只有建物權狀，合建分回的算法是依土地面積來分，沒辦法分回預期面積，因此未能有共識。

如今因房屋下陷確定將重建，基泰祭出室內1坪換1坪，再加1個車位的條件，比起過去所談，甚至其他建商能提供的更優渥，原本就同意合建的更是樂觀其成。不過當天會議住戶也有共識，將請市府、專業人士評估是自己原地重建、跟鄰房重建或是跟「基泰大直」合建，哪一個選項最有利。

根據韾傳不動產智庫執行長何世昌以該公寓最新成交的38.33坪、總價2450萬元戶別作基準，另新大樓每坪單價以135萬元估算，室內1坪換1坪重建後含公設總坪數會增加到55.9坪，含車位總價達7847萬元；重建後與原本老公寓2450萬元相比，整整資產增值5000餘萬元。

▲「基泰大直」建案於7日晚間因營造廠施工不慎，造成鄰房損壞，甚至其中1棟公寓下陷，影響人數超過400人。

但他也強調，雖然目前看起來基泰給的1坪換1坪條件最佳，但市府已承諾給受災戶最高容積獎勵，所以公辦都更會不會更好暫難預料。住戶可能會等市府實施公辦都更，選出最優申請人，再與基泰的合建條件比較後才會做出最後決定，但若走公辦都更或是要與其他鄰房再談合建，恐重建之路會再拉長。

現在就有不少人擔心，如果因為工地施工導致鄰房受損，就由該建商來重建，甚至政府部門給予容積獎勵、開啟重建特快車的後門，建商最後不用賠錢還倒賺，將誘使不肖人士如法炮製。儘管北市府希望以公辦都更方式善後，同時也能讓基泰無利可圖，但開出的條件若差於基泰，地主很難不向「加害者」靠攏。

對於市府盼朝公辦都更前進，有意讓基泰從招標中出局，自救會代表洪先生則回應，「選擇權請尊重我們災戶，只要是對我們災戶覺得較有利可能不排除基泰，但政府需全程嚴格把關。」另外針對重災戶有7成簽回合建意向書，他並未否認，並表示，那只是不排除與基泰合作，並無法律效益。

北市副市長李四川也說，「(若住戶)選擇還要跟基泰合作，我們往後的工程一定會加強所有工程的監督，如果假設我們的受災戶願意交給台北市政府，我們還是會用公辦都更的部分，盡速的來辦理。」

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