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女護理疑虐嬰稱「只拍床鋪」遭停業1月　桃園衛生局開罰25萬

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市某醫院護理人員疑似凌虐住院男嬰案，桃市府衛生局今天到醫院查核，同時檢視影像該名護理人員涉嫌拍打住院男嬰情事，經查核後依護理人員法第35條規定，該護理人員予以停業1個月處分，並接受調查；另醫院因未善盡督導之責，將依醫療法第57條第1項、同法第103條第1項規定，裁處新台幣25萬元罰鍰。

▲針對桃園市某醫院護理人員凌虐生病嬰兒案，桃園市衛生局副局長蘇柏文今天晚間指出，該護理人員停業1個月處分並接受調查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對桃園市某醫院護理人員凌虐生病嬰兒案，桃園市衛生局副局長蘇柏文今天晚間指出，該護理人員停業1個月處分並接受調查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局副局長蘇柏文指出，衛生局於昨（10）日下午獲悉此案後立即調查，該名護理師的行為確屬不當，除已將該名護理師與護理長調離照護單位外，該名護理人員聲稱只是拍打床鋪，但是否屬實仍需靜候調查，並移送醫院考績會議處，若有相關責任，衛生局決不寬貸。

▲臉書《爆料公社》有網友貼文桃園某醫院護理人員痛打生病嬰兒，還痛罵嬰兒「死白目！」引發網友撻伐。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

▲臉書《爆料公社》有網友貼文桃園某醫院護理人員痛打生病嬰兒，還痛罵嬰兒「死白目！」引發網友撻伐。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

此外，該院強調，本案係發生於去年8月間，因兒科病房護理師與病童家屬有溝通不良情事，衍生出情緒反應而對住院病童有不當行為。

衛生局呼籲，醫事人員執行醫療業務時，應妥善溝通以維持醫病關係和諧，任何不當行為都不能被接受，如民眾發現有不當對待兒童（如虐童）事件，應依照兒童少年保護通報規定，通報主管機關查察，以確保兒童安全。

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