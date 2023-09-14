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捐款支持偏鄉兒　延續打棒球夢想！

捐款支持偏鄉兒 延續打棒球夢想！（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲基金會邀請顏大衛一同至母校臺東體中贈送味全龍練習用球。（圖／頂新和德文教基金會提供）

生活中心／綜合報導

台灣基層棒球實力堅強，屢次在國際性比賽中大放異彩，但是在他們進入最高職棒殿堂前，卻可能因為資源缺乏和遭遇運動傷害讓夢想停格。頂新和德文教基金會推動「接棒未來」公益專案七年多來，關懷訪視合作超過70支棒球隊，發現仍有許多棒球隊與小球員面臨困境，邀請各界一起伸出援手支持棒球明日之星。

去年就讀台東體中高三的顏大衛，發揮部落原住民孩子的運動天賦，從小科班出身愛打棒球，一路從卑南國小少棒隊往上打到青棒，過去和同學組成的「東體外野三帥」因表現亮眼受到矚目，但在他樂觀開朗笑容背後，卻有擔心運動傷害影響未來生涯發展的焦慮。原來顏大衛在高一時開始腳痛，高二時被醫師診斷為肌肉拉傷扭傷，但傷勢並未好轉，反而愈來愈嚴重，到了高三跑步一拐一拐，最後在其他醫師的診斷下才知道是膝蓋半月板破裂，需要動手術治療。

捐款支持偏鄉兒 延續打棒球夢想！（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲在基金會協助支付醫療費和營養金後，顏大衛已經順利返回球場。 （圖／頂新和德文教基金會提供）

捐款支持偏鄉兒 延續打棒球夢想！（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲基金會邀請顏大衛回母校臺東體中分享傷後心路歷程。（圖／頂新和德文教基金會提供）

當時頂新和德文教基金會的公益夥伴味全龍隊前往基層校園，將國外職棒經驗以及運動科技儀器帶進球隊，在與台東體中棒球隊互動時知曉此事；基金會輾轉得知後，迅速透過「接棒未來」棒球公益計畫補足大衛家裡暫時短缺的醫療費缺口和營養金，讓他在畢業前動手術，現在他已順利重返球場。

目前就讀國立體育大學二年級的顏大衛說：「我現在身體恢復狀況很好，希望明年可以參加選秀加盟味全龍，讓爸爸媽媽不再這麼辛苦」。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，對偏鄉基層棒球隊的孩子來說，受傷不只是身體上的疼痛而已，而是有可能棒球之路因此破滅，導致無法改變家庭生計和翻轉人生的心痛。

「接棒未來」棒球公益計畫迄今幫助全國超過100所學校、10,000位學生受惠，基金會今年首度推出「偏鄉棒球隊接棒未來勸募活動計畫」，希望能幫助更多像是顏大衛一樣為了棒球夢想奮力向前的球員，邀請民眾一起線上捐款支持https://pse.is/56g5ev
 

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