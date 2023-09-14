女學生分手！恐怖家教2天傳百則訊息「別不知恥」　還到校堵人



▲新北29歲溫姓男子被家教女學生分手，瘋狂騷擾女學生兩天後，挨告被判拘役50日。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／新北報導

新北溫姓男子和未滿18歲的家教女學生小婷(化名)交往，今年卻慘遭分手，溫男挽回不成竟情緒失控，連續兩天狂傳百則訊息辱罵小婷、騷擾她家人，要她把交往時的花費、禮物通通還來，還到小婷學校盯梢，讓小婷心生恐懼，報警處理。新北地院審理，依成年人故意對少年犯跟蹤騷擾防制法，處溫男拘役50日，可易科罰金5萬元。全案還可上訴。

判決指出，29歲的溫姓男家教，愛上未滿18歲的女學生小婷，兩人交往了一陣子後，小婷於今年1月6日提出分手。但溫男無法接受，連續兩天多次以無號碼電話方式、打LINE語音電話聯絡小婷，還傳送上百則LINE訊息，內容包含「不要」、「我不覺得妳不喜歡我，我只是覺得妳一直在逃避自己」，被小婷拒絕復合後，暴怒轉為傳送「妳不配擁有我的愛」、「妳不要不知恥了」、「女友我願意，賤人我沒辦法」，還要求小婷把交往時的開銷、禮品及家教費用通通還來。

溫男不僅不斷辱罵、威脅小婷，還連夜用臉書傳訊給小婷的姊姊「麻煩請你妹妹○○出來，有事情找她」等語騷擾，更不顧小婷拒絕，在7日一大早跑到她學校盯梢、守候，讓小婷心生恐懼，報警處理。

新北地院審理，法官認為溫男作為成人，面對感情糾紛卻不用理性方式解決，騷擾行為相當不可取。審酌他犯後坦承犯行，但迄今未能和小婷和解等情，依成年人故意對少年犯跟蹤騷擾防制法，處拘役50日，可易科罰金5萬元。全案還可上訴。