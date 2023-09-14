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一妻2夫！老婆突消失竟「嫁別人」　他崩潰：剛領結婚證書就被綠

▲▼ 結婚,婚禮,宴客,新娘,婚紗,白紗,禮服。（圖／CFP）

▲ 賈法得知老婆嫁給別人，才驚覺自己被綠了。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞一對夫妻在國外結婚4年後，今年才領到國內結婚證書，丈夫1月卻發現妻子憑空消失，但兩人從未離婚，沒想到不久後卻在社群網站上發現，妻子已經和另一名男性再婚。

《新海峽時報》報導，47歲商人賈法（Rahman Mohamed Jaafar）說明，他2019年1月和32歲妻子在泰國陶公府結婚，根據伊斯蘭教法，今年6月6日才被丹那美拉法庭合法承認，並在當地宗教辦公室登記，但妻子今年1月突然失蹤。

賈法表示，妻子消失3個月後，他4月竟在社群媒體上發現她即將和別人結婚，「這很驚人，因為我從未和她離婚，我們依然是夫妻。」

賈法經過一番調查後發現，妻子4月在登嘉樓州勿述宗教辦公室申請和另一名42歲男子結婚，使用的卻是和前夫的離婚信，代表賈法其實是妻子的第二任丈夫，如今又在沒有和他辦妥離婚的狀況下有了第三任。

得知被妻子戴綠帽後，賈法向妻子及重婚對象提出婚姻無效申請，高等法庭8月命令兩人暫時分居，在他和妻子的糾紛解決前，妻子和對方不得以夫妻身分共同生活。

賈法13日出庭，妻子向他提出離婚，法官則給賈法14天時間，否認妻子對他提出的指控。但賈法律師回應，賈法從不曾提出離婚，認為兩人至今仍是夫妻。

賈法也坦言，「我對妻子的行為深感失望。我們已經結婚4年了，幾個月前才拿到結婚證書」，最後卻被離婚，認為當局之所以認可妻子和對方結婚，是因為他和妻子是在國外登記，當時在國內尚未取得認可。

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