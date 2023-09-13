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越南150人公寓火災50死傷　住戶驚醒「高樓扔下男童」絕望求生


記者詹雅婷／綜合外電報導

越南首都河內12日深夜一棟10層樓的小型住宅公寓發生火災，當時許多住戶已進入夢鄉或準備就寢，有人從高樓墜落受傷、有人窒息身亡，造成50多人死傷。火災發生時，有住戶在10樓窗邊待援、跳樓逃生，還有一名男童從高樓被扔下，最終被其他人用床墊接住，目擊者稱，遠在1公里外的地方都能看到火災現場飄出的濃煙。

▲▼ 越南河內公寓失火。（圖／CFP）

▲這棟大樓位置距離主要道路約500公尺，只能從小路進入。（圖／CFP）

綜合越南快訊、紐約時報等報導，這起火災發生在深夜11時50分左右，河內市青春郡的小巷弄內一棟約150人住的公寓大樓失火。目擊者宣稱，火災是從一樓摩托車停車場開始延燒，有些人逃到頂樓，有些跳到附近建築屋頂。然而隨著火勢越來越大，有人稱，就連1公里外的地方都能看見火災現場飄出的濃煙。

這裡距離主要道路約500公尺，只能從小路進入，是當地典型的管屋（Tube house）建築，一樓作為機車停車場，從二樓以上的樓層每層隔成5個房間，每個房間約20平方公尺（約6坪），沒有外部逃生梯。

▲▼ 越南河內公寓失火。（圖／達志影像／美聯社）

▲消防人員營救受困居民。（圖／達志影像／美聯社，下同）

承租3樓房間的住戶Nguyen Cong Huy表示，他在聞到煙味之後，叫醒妻子和2個孩子，但打開門才發現濃煙已經竄上來，決定用繩子從窗戶爬下，「如果我們晚5分鐘，可能就會窒息而死。」另外，住在附近的人稱，他們5層樓房子的屋頂損壞，因為有人從正在燃燒的大樓上跳下來。

法新社援引另名目擊者Huong的說法指出，火災發生當下到處都是煙，「有一個小男孩從高樓被扔下來，不知道他是不是有活下來，雖然大家有用床墊接住他。」

▲▼ 越南河內公寓失火。（圖／達志影像／美聯社）

消防人員從建築外側攀上高樓層，營救受困居民。不過消防單位表示，不清楚火災發生當下有多少住戶在大樓內。

已知在70名獲救者中，有54人被送至不同醫院搶救，包括越南最大醫學中心白梅醫院（Bach Mai）等。這些醫院表示，死傷者包括大人和小孩，有人從高處墜落脊椎受傷，有人因窒息等狀況正在接受治療。

▼火勢已撲滅，建築物外牆留下明顯焦黑痕跡。（圖／CFP）

▲▼ 越南河內公寓失火。（圖／CFP）

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