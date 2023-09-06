政院跟進討論！柯侯拋老人健保免費　薛瑞元：不反對方向

▲衛福部長薛瑞元，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

搶攻老人票！國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲這兩天都提出「65歲老人長者健保費全額補助」政見。衛福部長薛瑞元今（6）日受訪透露「不反對往這個方向」，行政院副院長鄭文燦下午將衛福部談論相關可能性，預期中央預算會從現行的一年33億增加為327億，但還要考量相關後遺症。

薛瑞元昨受訪回應，不要只有眼前考量而不去考慮未來長期規劃，此政策是否會造成弱勢社福措施遭排擠，其次則是使用健保長者持續增加，但繳納保費的年輕族群減少，是否會加重年輕族群負擔，影響世代公平，這2方面應審慎評估。

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薛瑞元今日進一步回應表示，自己昨天已講過了，並不是反對往這方向，但是它會有後遺症，必須要做思考，行政院今天下午會找衛福部討論。但被問及是否會跟進政策，薛瑞元則回答「是有可能啦」、「談的結果還沒有把握」，但一定要思考後遺症。

薛瑞元試算，目前老人本身支出健保費約170億元，而中央補助低收、中低收約33億元，再加上地方政府目前有條件補助65歲以上老人健保費約116億元，如果全改由中央負擔，整體算起來就要接近327億元，中央負擔一口氣增加300億元，加上人口老化，負擔會越來越多。

健保署長石崇良表示，據統計，65歲以上長者占台灣總人口約17%，長者保費大約占整體收入8%，台灣65歲以上長者健保使用率高達4成，支出為3200億元左右，以這樣的比例來看，健保對於長者的照顧其實有相當不錯的覆蓋。