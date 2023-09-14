網友爆9歲時被賴佩霞賞巴掌　黃士修：無中生有的抹黑

▲鴻海創辦人郭台銘正式宣布《人選之人-造浪者》中飾演林月貞一角的女星賴佩霞搭檔參選正副總統。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／綜合報導

準備展開連署以獨立參選身分投入2024總統大選的鴻海創辦人郭台銘，14日正式宣布由《人選之人-造浪者》中飾演林月貞一角的女星賴佩霞擔任副手，引來各界關注，但卻有網友於臉書表示自己6歲時吃冰淇淋弄髒賴佩霞裙子，被當眾賞巴掌。對此，郭台銘辦公室發言人黃士修說，這是無中生有的抹黑，也證明藍綠受到多大的衝擊。

賴佩霞今於記者會上表示，自己當時透過共同友人收到郭台銘的邀請，她的第一反應是說「先讓我笑一下」，因為想到拍攝《人選之人-造浪者》很多人看到她都會說「凍蒜」，而她當下沒有決定，但跟郭台銘見2、3次面就決定可以合作，「他很有趣」，並強調自己認定是對的，幫得上忙的就會全力以赴，過程中談到一例一休、經濟狀況還數度哽咽、落淚。

有網友則在臉書上留言說，1987年在香港啟德機場，他當時9歲，吃著冰淇淋，排在賴佩霞的後面登機。她轉身時裙子碰到了冰淇淋，接著她蹲下來當著他媽的面打他一巴掌。黃士修則否認傳言，稱是無中生有的抹黑。

依據中選會期程，9月13日至9月17日間受理申請為總統、副總統選舉被連署人，9月19日至11月2日展開連署。中選會受理申請後，若連署達到門檻，要定期完成連署公告，發放完成連署證明書，發還保證金；如果連署人數不足規定人數的2分之1，保證金不予發還。

根據中選會公告，此次總統參選人連署門檻部分，本次連署人數為28萬9,667人。