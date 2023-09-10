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私大補助將上路「仍有1.3萬差額」　教團籲：公私立學雜費齊一

▲台灣私教工會等五大團體召開聯合記者會，提出公私立大學學雜費齊一等訴求。（圖／記者楊惠琪攝）

▲台灣私教工會等五大團體召開聯合記者會，提出公私立大學學雜費齊一等訴求。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

私立大學學雜費補貼方案明年2月上路，每年補助3.5萬元，但包括台灣私教工會等5大團體今（10日）指出，公立大學每年學雜費約6.2萬元，私立大學約11萬元，就算加上政府補助後，仍有1.3萬元的差額，呼籲政府應再推動「學生學雜費齊一」，而在少子化趨勢下，正是推動高教公共化的契機，並點名四組總統參選人應針對高教公共化提出相關政見。

少子化衝擊公私立大學，導致私校退場、公校也面臨招生困境，台灣私教工會、守護台灣教育平台、高教工會、台灣教授協會與台灣學生聯合會今舉行「高等教育改革論壇」，針對公私立大學教育資源不均、勞動條件與學費差異等進行討論。

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台灣私教工會等五大教育團體提出四大訴求，包括消弭公私校差異、推動學生學雜費齊一、教職員待遇齊一、儘速推動高教公共化。同時也點名目前四組總統參選人，應該盡快針對高教公共化議題表態。

台灣私教工會召集人陳秋瑩表示，公私立學校學雜費補貼方案明年2月將上路，但私校仍有許多五花八門的雜費，遠高於就讀公校的支出，雖然政府拍板私校學費補助每年3.5萬元，但公立大學每年學雜費約6.2萬元，私立大學約11萬元，加上政府補助後，仍有1.3萬元的差額，建議政府訂定私校學雜費上限，並逐年補助私校生6500元學雜費，兩年內消弭私校平均高出的1.3萬元差額。

高等教育產業工會理事長周平指出，台灣大學生有六成就讀私校，而公私立學生的家庭社經、階級背景有明顯差距，越富有的家庭子女越有機會就讀公校，政府要實現社會正義，應該把注意力放在弱勢者身上。

台灣私教工會等發表聯合聲明指出，台灣每年投入高等教育經費僅占國內GDP的0.39%（約724.4億元），遠不如OECD國家的1.4%，呼籲政府投入目前經費的2.5倍經費，至少要達到1%的水準。此外，在少子化趨勢下，是效法先進國家實施高教公共化的契機，少子化不應該成為高教體質崩壞的藉口。

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