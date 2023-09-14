展照顧弱勢決心！明年調增「8+1」項社福津貼　預估逾300萬人受惠

▲明年將調增8+1項社會福利津貼。（圖／行政院提供）

記者江采蓁／綜合報導

就在民進黨主席、總統參選人賴清德昨在中常會表示，希望一些照顧弱勢者的社會救助津貼要酌予增加，且希望行政院儘速定案公布，行政院會今馬上通過，衛福部所陳報的「113年8+1項社會福利津貼調整」，自明（113）年1月1日起，將調增8+1項社會福利津貼，項目包括低收入戶家庭生活補助、低收入戶兒童生活補助、弱勢兒童及少年生活補助、低收入戶就學生活補助、中低收入戶老人生活津貼、身心障礙者生活補助費、國民年金原住民給付、國民年金。

政府自101年起建立社福津貼調整機制，訂定每4年參照消費者物價指數（CPI）成長率，調整各項主要社福津貼給付額度。而依行政院主計總處預估，112年度消費者物價指數較108年約成長7%（實際調整比率依行政院主計總處113年1月公告之消費者物價指數），故衛生福利部、農業部、原住民族委員會自113年1月1日起，將調增低收入戶生活補助、國民年金、老年農民福利津貼等各項給付，每人每月依領取項目不同，調增金額在新臺幣143元至1,190元不等，估計逾有300萬餘人受惠。

衛福部表示，低收入戶3項生活補助由現行每人每月2,155元至1萬7,005元，調整為每人每月2,306元至1萬8,195元；身心障礙者生活補助費每人每月由現行3,772元、5,065元、8,836元，調整為4,036元、5,420元、9,455元；中低收入老人生活津貼每人每月由3,879元、7,759元，調整為4,151元、8,302元；弱勢兒童及少年生活扶助每人每月由2,047元至2,479元，調整為2,190元至2,653元；國民年金老年年金給付加計金額、老年基本保證年金、遺屬年金給付及原住民給付每人每月由3,772元，調整為4,036元；身心障礙年金給付及身心障礙基本保證年金每人每月由5,065元調整為5,420元；老年農民福利津貼每人每月由7,550元調整為8,080元。

為展現政府照顧弱勢民眾的決心，衛福部將協調各部會及地方政府盡快進行各項資料報送及系統比對作業，以利審核撥款作業。

▲明年將調增8+1項社會福利津貼。（圖／行政院提供）