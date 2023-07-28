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勞保繳24年「死後1毛錢拿不到」　魔鬼細節曝光！1關鍵多領150萬

▲▼錢包,存款,鈔票,千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

桃園之前有一名勞工繳了24年保費，然而才離職退保不到3年時間，死後家屬竟一毛錢都領不到。YouTuber「勞工朋友的秘書~張秘書」以此案為例，點出問題所在，更進一步舉例，發現勞保和國保（國民年金）的理賠金額，竟相差至少150萬元。

張秘書在YouTube頻道指出，這個案子是很久以前的事了，最近有好友請她評論此事，於是拍片來提醒勞工朋友們，如何避免類似情況的發生。

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她提到，桃園該名勞工用最高級距4萬5800元，繳了24年的勞保，並於52歲離職退保；不料，他在接近55歲時因故身亡，重點是竟一毛錢都領不到，這讓家屬非常不能接受。

▲勞保繳24年「死後1毛領不到」。（圖／翻攝自YouTube／勞工朋友的秘書~張秘書）

▲勞保「一次請領」的資格。（圖／翻攝自YouTube／勞工朋友的秘書~張秘書

至於為何領不到錢？其原因有二，首先是他中斷勞保有2年半的時間，死亡當時他並非勞保的被保險人，所以就無法請領勞保的「死亡給付」；再者他勞保年資為24年且未滿55歲，因此也達不到「一次請領」的標準；儘管勞保局後來有幫他解套國保的相關給付請求權，然而國保和勞保的給付金額相距甚遠，難怪家屬頻頻喊冤。

有鑑於此，張秘書強調，「若還達不到一次請領資格者，千萬不能中斷勞保！」她進一步舉例道，勞工小張有26年年資，因父母年邁，回到自家開的小吃店幫忙，於是離職退保，這時他有兩種選擇，其一是改繳國民年金，另一個則是加入職業工會保勞保。

▲勞保繳24年「死後1毛領不到」。（圖／翻攝自YouTube／勞工朋友的秘書~張秘書）

▲國保和勞保相差150多萬元。（圖／翻攝自YouTube／勞工朋友的秘書~張秘書）

她接著表示，若小張選擇改繳國民年金，又不幸在54歲身亡，可請領國保喪葬給付5個月，一共是8萬8805元；若選擇後者，儘管小張還達不到一次請領的資格，家屬仍可選擇請領死亡給付，30個月的遺屬津貼加上5個月的喪葬津貼，一共160萬3000元。

如果小張是在56歲身亡，那麼國保可請領9萬8805元；而勞保可選擇死亡給付或一次請領，前者同樣為160萬3000元，但若選擇一次請領，則可領到169萬4600元；也就是說，小張保國保和勞保的差距，至少相差150萬4195元（以死亡津貼來看）。

▲勞保繳24年「死後1毛領不到」。（圖／翻攝自YouTube／勞工朋友的秘書~張秘書）

▲勞保的「一次請領」又比「死亡給付」多領9萬多元。（圖／翻攝自YouTube／勞工朋友的秘書~張秘書）

影片讓眾多網友受益匪淺，紛紛留言大讚「今年剛滿21歲，雖然離退休還很久，但提早吸收一個重要的知識，真的很棒，講解的很易懂」、「感恩張秘書分享，絕大多數勞工是不清楚，也很難理解那些生硬的相關規定與法條內容的，如果不是看了張秘書詳細說明，很多權益就錯過了」、「很有感，目前50歲，現職做19年，勞保年資差不多25年，經濟工作壓力大，但也只能硬撐，就算到56歲便做滿25年，孩子也還再唸書，不能說退就退，身體只能自己好好照顧」、「雖然出社會工作10幾年，但從來沒有機會聽到這麼清晰的教學，受益良多」、「張秘書總是能抓住重點為勞工謀福利，妳真棒！勞工很辛苦，真的很需要保障」。

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