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獨／林青霞最愛的水餃！「東門興記」爆爭產　女告母盜領4千萬

▲▼台北知名的東門興記水餃點心店爆發母女爭產官司。（圖／翻攝Google地圖）

▲台北知名的東門興記水餃點心店爆發母女爭產官司。（圖／翻攝Google地圖）

記者劉昌松／台北報導

女星林青霞回台時，都會訂購帶回香港的「東門興記」冷凍水餃，在創始人郭禮忠病逝後，留下總值約2.6億元的遺產，引爆郭禮忠妻子與長女間的爭產風波，雙方為此打了多場民刑事、商標權官司，其中，女兒控告母親，涉嫌盜領父親遺產4千多萬元購買旅行支票，台北地檢署調查後，依詐欺取財、偽造私文書等罪將郭母起訴。

東門興記位於傳統美食林立的台北市東門市場，除了手工水餃外，也販售燒賣等港式點心，至今已有60多年歷史，最特別的是只提供外送、外帶，不做內用，而冷凍水餃號稱不用沾醬也好吃，成為網購熱門美食之一，也是女星林青霞的最愛。

老店創始人郭禮忠2017年2月12日因心肌梗塞過世後，遺產一直喬不攏，一起攜手打拼事業的80多歲妻子郭林初旭，先提起夫妻剩餘財產分配，由法院計算出郭禮忠留下來的數十筆不動產、動產以及興記商標價值總計2.6億元，考量商標使用、處分的問題複雜，法院一審判決郭林初旭可獲得夫妻婚前婚後剩餘財產差額，以及商標在內的遺產，剩下的再由全體繼承人平均分配。

不過長女郭雅慧調閱父親財產清冊後，發現母親在父親過世後，未經全體繼承人同意，就多次和自己兄弟另名兒子及其配偶，盜蓋父親的印鑑或偽簽父親系姓名，從銀行盜領新台幣與美金共約6300萬元，涉嫌詐欺取財、偽造私文書、洗錢等罪。

▲▼第60屆金馬獎「終身成就獎」頒發給林青霞、陳坤厚。（圖／金馬執委會提供）

▲林青霞每次返台都會找人幫忙購買東門興記的冷凍水餃回家品嘗。（資料照／金馬執委會提供）

郭林初旭解釋，銀行帳戶一直是她和丈夫共同保管、使用，裡面的資金都是做生意的收入，也都是由她去存款、提錢，丈夫生前也曾口頭告訴兒女，身後遺產都交給她處理，所以丈夫死後，生意就交給兒子和媳婦，她找美國回來的女兒一起去提領款項處理後事，另外也聽女兒的意見，結匯了一些美金購買旅行支票，等著去美國找女兒的時候使用。

女兒郭雅慧則表示，沒有問過母親處理父親後事的資金來源，陪同提領款項，是因為母親說要整合父親的銀行帳戶，其中一張交易傳票上的金額字跡有點像是她寫的，她也聽過媽媽說，父親生前承諾要捐贈給師父，並幫忙填寫了一張空白支票。

檢察官調查認為，根據《民法》以及最高法院判決意旨，相關規定，被繼承人生前委任的代理人，委任關係不因被繼承人死亡而消滅，有些對死者意義重大的「身後事」，如何被留下來的繼承人肯定、尊重，對死者才算是有尊嚴的「往生」。

法官根據郭林初旭提出的丈夫金時安樂墓園購買土地、委建工程、管理費等契約書、以及捐贈財團法人伽耶山基金會捐款單據，應該都可算是受到依丈夫生前遺願，處理後事的特殊委任關係，並無不法意圖。另查無證據顯示郭林初旭的兒子、媳婦知情，因此這個部分全部都處分不起訴。

但在郭林初旭聲稱購買美金旅行支票，是聽女兒建議所做的提領、結匯動作，雖然郭林初旭至今沒有動用這部分款項，但明顯和丈夫生前的遺願委託無關，檢察官調查後，認定郭林初旭盜領這4千萬元犯行明確，依詐欺取財、偽造私文書等罪嫌將她起訴。

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