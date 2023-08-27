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屏東男癌逝「330萬遺產全歸爸爸」！妻爭產提告被駁回

▲醫院,門診,掛號,領藥,輪椅,排隊領藥,老年,生病,病房,走廊,健保,醫療,終生照護（圖／姜國輝記者攝）

▲劉姓男子罹癌過世，名下330萬元的遺產全部給父親，妻子一狀告上法院。（資料照／記者姜國輝攝）

記者柯振中／綜合報導

屏東一名劉姓男子因為罹癌過世，名下330萬元的遺產全部交給父親，氣得妻子金姓女子一狀告上法院，請求夫妻剩餘財產分配。不過，屏東地院審理後，認為這筆錢應為劉父所有，因此判金女敗訴。

根據判決書內容，劉男與金女1994年結婚，而劉男2019年開始患有嚴重疾病，因為右側中大腦動脈梗塞、胰臟腫瘤惡性及骨轉移、血尿、肺炎等疾病，而需要住院治療，後來病況惡化，轉往加護病房，出院一個月以後身亡。

等到劉男死後，妻子金女發現，丈夫名下的現金有大筆轉帳紀錄，死前數天一共轉了220萬餘元給劉父，還有一筆110萬餘元的存款，認為這筆錢應該由她繼承，因此向法院提告，請求夫妻剩餘財產分配。

▼金女認為，丈夫生前的330萬元財產應該由她繼承。（示意圖／ETtoday資料照）

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

不過，劉父與兒媳對簿公堂，同樣不甘示弱回應，兒子生前罹患重病、臥床許久，期間積欠了許多醫療費、看護費等費用，負債相當多，這些錢都是由他代為墊付，也指控媳婦沒有盡到照顧的責任。

劉父還出示了兒子所簽的「財產託付同意書」，內容中有提及，兒子的存款交由他保管，扣除必要的支出費用以後，若還有剩餘金額，將作為他的養老金。

此外，劉男生前曾入住養護中心，並簽下了「財產託付同意書」，養護中心負責人的母親也證稱，確實有看過財產託付同意書，且當時雖然劉男手不斷發抖，但仍意識清楚、努力在同意書上簽下名字，還被她笑「簽得那麼爛」，對於把錢都留給父親這項決定，也沒有表達反對的意思。

此外，法官調閱出入境紀錄也發現，雖然金女與劉男結婚，但是常年離家、並沒有同住在一起，2014年底至2019年底更是完全不在台灣，對於丈夫的生活起居同樣不聞不問，也沒有到安養中心探視，更何況是給予生活照顧，因此採信了劉父的說法，駁回了金女的聲請，全案仍可上訴。

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