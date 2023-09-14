　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone用5年↑沒修過　果粉點名「2機型」：連電池都沒換過

▲iPhoneX,蘋果手機,智慧型手機,Face ID,臉部辨識。（圖／記者林世文攝）

▲iPhone超耐用。（圖／記者林世文攝）

記者施怡妏／綜合報導

廣大果粉引頸期盼的iPhone 15系列，昨（13）日凌晨發表後討論度爆棚，部分人抱持著觀望的角度，就有網友表示，iPhone的耐用度受到許多人稱讚，用5年以上不是問題，常常看到有人螢幕碎裂、容易發燙，但還是繼續再戰，好奇有人用5年以上從沒送修過嗎？貼文掀起討論。

原PO在PTT發文，「iPhone用5年以上都沒送修的+1」，今年有考慮加入蘋果家族，不過看了iPhone這幾年的評價，沒什麼創新之外，還常常有災情，感覺可以買舊型機就好，另外，很多人提到「iPhone很耐用」，雖然價格很貴，但可以用5年以上，CP值很高。

原PO表示，身邊不少人iPhone螢幕碎裂仍繼續用，用了一年容易發燙也繼續用，用了1、2年拍照效果變差了還繼續用，「不曉得我身邊常看到的是少數個案，還是是大多數情形？想請問一支iPhone用5年以上從沒送修過+性能如初+能再戰N年的多嗎？」

▲iOS 11,iPhone 8 Plus，重傳LOGO。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 8 Plus。（圖／資料照）

貼文一出，最多人提到iPhone 8系列跟iPhone XR，「i8除了電池衰退，都還好好的」、「i8用5年，電池健康度還是破九成，沒換過電池」、「i8 Plus用5年」、「i8 Plus生猛無敵！現在都給小朋友打電動」、「XR好像用快五年，連電池都沒換過」、「i8電池75%，快滿6年了」、「XR不玩遊戲，只接電話，快四年，電池健康度95%」。

另外，也有網友提到，「i6、i7都活著，電池電量短而已」、「i11電池都沒換過，但每天玩兩種遊戲，一天到晚LINE，電池還是耗蠻快的，但速度真的完全沒變慢很厲害」、「我的iPhone X用到現在連電池都沒換過，還掉地上好幾次，現在還在發廢文」、「i7 Plus用6年沒修過，連電池都沒換過」。

【ETStar開課了】輸入折扣碼「150girl」，享早鳥優惠再打9折！

成為百萬網紅美拍達人
社交必學撩心術增肌減脂健身訓練

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
LIVE／《人選之人》成真！起底賴佩霞超狂背景　大牙報案反擊
中華電信iPhone 15資費出爐！　舊換新再折2000
賴佩霞有「美國爸爸」身世曝光！　17歲擁雙重國籍
快訊／明年調增「8+1」項社福津貼！　逾300萬人受惠
快訊／賴佩霞參選《人選之人》還能播？　公視回應了
4官兵「寢室開飲酒趴」開心比YA！　國防部怒了
快訊／北市恐怖剪刀男抓到了！
快訊／行政院拍板調漲基本工資　調幅4.05%、月薪站穩2.7
快訊／大牙硬起來！「已到案發地報案」

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 15預購3分鐘額滿！中華電信資費方案出爐　舊換新再折2000元

iPhone用5年↑沒修過　果粉點名「2機型」：連電池都沒換過

遠傳公布iPhone 15資費！月付1,599元零元帶回家

台灣大iPhone 15資費方案一覽圖！　最低1599月付0元入手

蘋果iPhone 15發表！YouTube線上180萬人關注　竟遭微博降熱搜

台灣大iPhone 15資費搶先出爐！ iPhone 15 零元帶回家

iPhone 11想換電池再戰！他一看傻眼「又漲價了」：強迫人換新機？

好市多iPhone大砍價！最多「狂降1800元」　只限1款機型

iPhone 15哪裡贏14？一張圖「比較前後代」　果粉喊：錦囊用掉了

iPhone 15預約成長7成！遠傳：果粉最愛這顏色

兒甜蜜告白：我太喜歡你❤爸狠喊「明天上學」毀氣氛

鍾欣凌、陳亞蘭、劉品言尬身材XD　主持金鐘不減肥：別給女藝人壓力！

被警車按喇叭竟開窗掏槍　囂張台中男對警比劃恐嚇

iPhone 15、全新Apple Watch 蘋果發表會新品一次看

孫生上館長直播提媽媽淚崩！　被罵不孝子：我對妳不離不棄

苗栗史上最大「鬼門關夜市」　400攤商、封6條路塞爆人潮

iPhone 15「粉色本尊美哭」！　莫莉一拿嚇到：手不會發炎了

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

女超商買近8千元商品催結帳　全堆櫃台卡卻刷不過：不買了

iPhone 15預購3分鐘額滿！中華電信資費方案出爐　舊換新再折2000元

iPhone用5年↑沒修過　果粉點名「2機型」：連電池都沒換過

遠傳公布iPhone 15資費！月付1,599元零元帶回家

台灣大iPhone 15資費方案一覽圖！　最低1599月付0元入手

蘋果iPhone 15發表！YouTube線上180萬人關注　竟遭微博降熱搜

台灣大iPhone 15資費搶先出爐！ iPhone 15 零元帶回家

iPhone 11想換電池再戰！他一看傻眼「又漲價了」：強迫人換新機？

好市多iPhone大砍價！最多「狂降1800元」　只限1款機型

iPhone 15哪裡贏14？一張圖「比較前後代」　果粉喊：錦囊用掉了

iPhone 15預約成長7成！遠傳：果粉最愛這顏色

風・Luxury／紅髮艾德名錶總值上億　千元G-SHOCK、Swatch也愛

標示不符挨罰！自認沒犯錯還要道歉...台農董事長喊冤：滿腹委屈

60萬人受益！行政院放寬申請看護工　3類別可免用巴式量表評估

迪士尼郵輪最新「探險號」！2025新加坡首航　展開超夢幻海上之旅

健保「住院自付額」上限調高！單次最多5萬　 新制明年上路

郊遊「頭髮突然炸開」豎起來　兄弟遭恐怖雷擊「死亡預告照瘋傳」

回阿嬤家準備吃肉肉　媽吐「崩潰一句話」柴柴趴地快哭了：好餓～

快訊／北市公文掛保證「無安全疑慮」　監院介入調查大直樓塌案

溫差大血管彈性易疲勞　腿酸腳麻、水腫抽筋循環大卡關

睽違3年！貢寮海洋音樂祭9／15起連三天嗨翻東北角　卡司名單一次看

3C家電熱門新聞

台灣大iPhone15完整資費方案一覽

Apple Watch 9變大了！鄉民驚：快比手腕粗

遠傳公布iPhone 15資費！月付1,599元零元帶回家

i15買不下手？果粉狂讚「這一代」：蘋果最後神作

iPhone 15 Pro售價曝　9/15開放預購

iPhone 15十大亮點！　台灣9／22發售

iPhone 15預約成長7成！遠傳：果粉最愛這顏色

即／iPhone 15價格出爐！最低2萬5584元

想買iPhone 15？規格、價格懶人包出爐

好市多iPhone大砍價！1機型「狂降1800元」

蘋果換Type-C推「1小物」　鄉民噓爆：盤到不忍苛責

蘋果發表iPhone 15　遭微博降熱搜

台灣大iPhone 15資費搶先出爐！ iPhone 15 零元帶回家

iPhone 15哪裡贏14？一張圖「比較前後代」

更多熱門

相關新聞

中國禁政府機構使用iPhone　白宮控不當報復行為

中國禁政府機構使用iPhone　白宮控不當報復行為

對於傳出北京禁止政府機構擴大禁用iPhone手機消息，中國外交部並指iPhone存在安全問題。對此，白宮國安會戰略溝通協調官柯比表示，這是對美國企業的激進與不當報復行為。

台灣大iPhone15完整資費方案一覽

台灣大iPhone15完整資費方案一覽

CASETiFY秒推iPhone 15系列手機殼

CASETiFY秒推iPhone 15系列手機殼

寶獅E-3008電動跑旅亮相

寶獅E-3008電動跑旅亮相

i11想換電池再戰！他見價格傻了：強迫換新機？

i11想換電池再戰！他見價格傻了：強迫換新機？

關鍵字：

iPhone蘋果手機耐用電池

讀者迴響

熱門新聞

隋棠、謝沛恩傻眼！賴佩霞認「家人全都不知情」

快訊／郭台銘宣布了　 藝人賴佩霞擔任副手　

墨西哥國會公開「2具外星人屍體」腹部竟有3顆卵

取消通話費優惠　公平會重罰中華電信、台灣大7600萬元

快訊／大牙硬起來首發文！已在香港警局報案

北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」！目擊者曝狀況

快訊／賴佩霞哭了！痛揭參選原因

許藍方全素顏錄影！小S、派翠克看傻眼

快訊／起底賴佩霞！在《人選之人》當選

醫示警：內褲別手洗！後果曝光　有「3狀況」該換新的了

快訊／謝沛恩一早起床看訊息嚇到　才知媽賴佩霞要選副總統

爆讓安柏赫德Cosplay　馬斯克貼出私密照證實

好色男6大面相　嘴唇一形狀是肉慾派

遊民險背鍋！台南景點的大便是附近住戶拉的

又多一組選總統！　他搶第一登記連署

更多

最夯影音

更多
兒甜蜜告白：我太喜歡你❤爸狠喊「明天上學」毀氣氛

兒甜蜜告白：我太喜歡你❤爸狠喊「明天上學」毀氣氛
鍾欣凌、陳亞蘭、劉品言尬身材XD　主持金鐘不減肥：別給女藝人壓力！

鍾欣凌、陳亞蘭、劉品言尬身材XD　主持金鐘不減肥：別給女藝人壓力！

被警車按喇叭竟開窗掏槍　囂張台中男對警比劃恐嚇

被警車按喇叭竟開窗掏槍　囂張台中男對警比劃恐嚇

iPhone 15、全新Apple Watch 蘋果發表會新品一次看

iPhone 15、全新Apple Watch 蘋果發表會新品一次看

孫生上館長直播提媽媽淚崩！　被罵不孝子：我對妳不離不棄

孫生上館長直播提媽媽淚崩！　被罵不孝子：我對妳不離不棄

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面