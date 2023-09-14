iPhone用5年↑沒修過　果粉點名「2機型」：連電池都沒換過

▲iPhone超耐用。（圖／記者林世文攝）

記者施怡妏／綜合報導

廣大果粉引頸期盼的iPhone 15系列，昨（13）日凌晨發表後討論度爆棚，部分人抱持著觀望的角度，就有網友表示，iPhone的耐用度受到許多人稱讚，用5年以上不是問題，常常看到有人螢幕碎裂、容易發燙，但還是繼續再戰，好奇有人用5年以上從沒送修過嗎？貼文掀起討論。

原PO在PTT發文，「iPhone用5年以上都沒送修的+1」，今年有考慮加入蘋果家族，不過看了iPhone這幾年的評價，沒什麼創新之外，還常常有災情，感覺可以買舊型機就好，另外，很多人提到「iPhone很耐用」，雖然價格很貴，但可以用5年以上，CP值很高。

原PO表示，身邊不少人iPhone螢幕碎裂仍繼續用，用了一年容易發燙也繼續用，用了1、2年拍照效果變差了還繼續用，「不曉得我身邊常看到的是少數個案，還是是大多數情形？想請問一支iPhone用5年以上從沒送修過+性能如初+能再戰N年的多嗎？」

▲iPhone 8 Plus。（圖／資料照）



貼文一出，最多人提到iPhone 8系列跟iPhone XR，「i8除了電池衰退，都還好好的」、「i8用5年，電池健康度還是破九成，沒換過電池」、「i8 Plus用5年」、「i8 Plus生猛無敵！現在都給小朋友打電動」、「XR好像用快五年，連電池都沒換過」、「i8電池75%，快滿6年了」、「XR不玩遊戲，只接電話，快四年，電池健康度95%」。

另外，也有網友提到，「i6、i7都活著，電池電量短而已」、「i11電池都沒換過，但每天玩兩種遊戲，一天到晚LINE，電池還是耗蠻快的，但速度真的完全沒變慢很厲害」、「我的iPhone X用到現在連電池都沒換過，還掉地上好幾次，現在還在發廢文」、「i7 Plus用6年沒修過，連電池都沒換過」。

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