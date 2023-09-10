台灣不只小籠包　香腸也成為國際美食

▲台南市長黃偉哲市長在新加坡推廣台灣農產品時也力推黑橋牌香腸。（圖：黑橋牌提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲，在新加坡推廣台灣農產品時也力推台南黑橋牌香腸，9-10日2天不僅現場可以吃到黑橋牌最高人氣的經典香腸，更有香腸刈包之使用在料理烹調中，讓香腸有更多元的創意吃法。

台灣香腸市占率超過50％的黑橋牌，穩居霸主地位！在加工肉品包含火腿、香腸、培根、德國香腸市占率逼近四成，緊密連結食物與民眾的生活，從1957年黑橋牌創辦人陳文輝，現任負責人陳春利的父親，在台南運河旁的「烏橋」（今日的新南橋）成立家庭式肉品工廠，歲月匆匆，如今已屹立逾一甲子。

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「黑橋牌」的DNA就是「肉品專家」，光陰淬鍊的滋味背後，更重要的是「與時俱進」，製造台灣香腸時，運用了現代化機具和管理標準，同時採用低溫仿日曬12小時；若是廣式臘腸，製程更長達一周以上，絕不偷工減料，「厚工的食物滋味，多數人一吃就知道」，這正是黑橋牌的魅力所在。

近年來，台灣在國際的能見度愈來愈高，觀光行銷主軸也與「美食」緊密相依。隨著口蹄疫的拔針，政府積極推廣台灣肉品行銷至全世界，黑橋牌豬肉產品也揮軍日本超市，首波上架即被搶購一空，截至目前為止，黑橋牌仍是台灣唯一外銷日本的肉製品牌，在日本鼎泰豐，以及香港和日本的海底撈，都吃得到黑橋牌香腸；並且透過各種行銷資源的挹注與廣泛通路的推廣，在多方努力下黑橋牌的當家商品-「原味香腸」在今年成功插旗日本NO.1的電商品牌-亞馬遜日本（amazon.co.jp）；亞馬遜日本不僅僅是日本國人的最愛電商網站，也是國內許多熟門熟路的網購行家們的最愛，其吸金能力不容小覷。能打進亞馬遜日本不僅是單純的拓展通路，更顯示出黑橋牌品牌受到國際市場的肯定與青睞，更是黑橋牌下一波布局重點。

此外，2021年因著外貿協會舉行的洽商會打開踏入新加坡的契機，至今已成功進駐新加坡NTUC Fairprice Finest、Sheng Siong、Takashimaya Shopping Centre等多家超市通路以及電商平台，獲得消費者的喜愛。

黑橋牌期許，除了推廣優良豬肉加工品以外，能將更多台灣在地的好味道與飲食文化讓國際消費者也能透過產品來體驗到。更能以此吸引國際觀光客將台灣設為人生目標中必遊的美食天堂口袋名單藉以推動觀光旅遊。「黑橋牌」要持續給國人高品質、美味的肉品；更要成為全球饕客心目中，領略台灣文化時，不可忽視的關鍵字。