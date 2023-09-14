柯文哲找「第三方」合作查不法　時力傻眼：找會計事務所排黑？

▲民眾黨主席柯文哲出席第三方檢舉平台簽約記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨近期不斷被翻出黨籍幹部黑底染黃爭議，衝擊黨主席柯文哲選情，柯文哲13日宣布，會與「勤業眾信」合作，成立外部第三方平台，可讓黨員透過匿名方式，檢舉有不法行為的黨職人員。時代力量表示，會計事務所的專業是透過查帳內部防弊，但社會質疑的明明是黑道黨職在外界大搞黑金，民眾黨是真分不清楚查帳和查黑道的差別，還是刻意裝傻？

民眾黨日前接連被爆染黑、染黃爭議，雲林縣黨部日前被爆多位幹部遭指涉與黑道掛鉤，執行長王新堯為此自請停職；台南黨部青年部總召尤信元也被爆出過去因妨害風化案遭判刑4個月，黨部執行長洪梓傑也被爆曾把女生拖到養生館毆打。

對於民眾黨要用第三方平台排黑，時代力量發言人余佳蒨痛批，會計事務所的專業是透過查帳內部防弊，但社會質疑的明明是黑道黨職在外界大搞黑金，民眾黨是真分不清楚查帳和查黑道的差別，還是刻意裝傻模糊焦點？民眾黨將防範黑金入黨的把關責任，大剌剌甩鍋給第三方，反而凸顯柯文哲缺乏整飭黨內黑金的決心，令人失望。

余佳蒨表示，從時代力量黨主席王婉諭公開點出民眾黨黑金問題開始，這兩個月來民眾黨內黑金爭議連環爆，從金門候選人的黑道背景，到多個地方黨部的幹部染黑，迄今數十起案件未見民眾黨啟動調查機制，凸顯政黨處理黑金的機制失能，更讓人懷疑民眾黨斬斷黑金的決心。

余佳蒨強調，防範黑金入黨，是政黨最起碼的把關責任，更是每個政黨都應內建的DNA。從黨員的入黨資格審查，到接獲檢舉的後續調查評議，政黨絕對責無旁貸，從未聽聞哪個政黨把這個核心工作外包出去。這麼做就是卸責，而非民眾黨宣稱的公正客觀。

余佳蒨指出，眾所皆知會計事務所的專長是透過查帳，協助企業進行內部防弊，而非查黑道。面對涉黑爭議，民眾黨自己不扛起最起碼的清查工作，大動作成立的所謂第三方查核平台，根本就只想藉由「第三方」的字樣綁架事務所公信力，卻無法說明如何查明黑道黨員問題，只是在轉移焦點。

余佳蒨表示，一個政黨的反黑程度就是看政黨領導人的決心和能力，柯文哲過去常說「面對問題是解決問題的第一步」卻在黨公職面臨染黑、染紅、涉貪遭起訴等重大爭議時，以「當事人出來回應」、「我也搞不清楚」等避重就輕說法輕輕帶過。時代力量呼籲民眾黨，好好重拾政黨排黑的基本把關責任，大動作搞無助查黑的第三方平台根本無濟於事，只會讓黑金更肆無忌憚地借殼上市，傷害台灣民主。