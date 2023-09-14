見到侯友宜、柯文哲要說什麼？　賴佩霞：說我好喜歡他們啊！

記者崔至雲／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（14）日宣布藝人賴佩霞擔任2024副總統參選人。賴在致詞時特別提到，她會努力落實郭台銘「整合在野」的心願。會後媒體問到，若遇到國民黨總統參選人侯友宜及民眾黨主席柯文哲會說什麼？賴佩霞說，「我會跟他們說我好喜歡他們啊！我真的很喜歡他們」。

▲郭台銘宣布副手記者會。（圖／記者湯興漢攝）



賴佩霞提到，她的專長是溝通、協調。除了偶爾演戲，過去三十多年，都在唸書，同時研究心理學。她拿了博士，專攻領導力，過去幾年也在哈佛大學甘迺迪學院、法學院、醫學院、商學院學習，這些專業都會是她的貢獻。所以，接下來首先要做的是跟內部人員溝通，跟媒體溝通，跟在野黨溝通，而最最重要的是跟全國民眾溝通。

賴佩霞說，大家都知道，接下來無論任何人執政，未來四年都會是一條非常艱辛的道路。只要大家希望看到在野合作，郭就會繼續帶著團隊朝那個方向前進。

問答時間，媒體問到，若見到柯文哲、侯友宜，會想跟他們說什麼？賴佩霞說，「我好喜歡他們啊！我真的很喜歡他們」，因為她一直對軍警有崇高的敬意，將來一定要跟軍警政策放在心上，台灣可以這麼平安，就是他們把他們工作做好。

賴佩霞也談到，柯文哲是教授，他講話她聽得懂，她非常欣賞柯文哲可以淺顯易懂的語言，年輕人願意參與政治他功不可沒，所以見到他們會跟他們說她有多喜歡他們。

