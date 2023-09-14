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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全文／賴佩霞致詞哽咽落淚　「只有經濟穩定年輕人才敢想像成家立業」　

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘投入2024總統大選，14日公布副手人選，找來藝人賴佩霞。賴佩霞說，自己認定是對的，幫得上忙的就會全力以赴，而談到一例一休的影響、年輕人的困境時，更幾度哽咽、落淚。

依據中選會期程，9月13日至9月17日間受理申請為總統、副總統選舉被連署人，9月19日至11月2日展開連署。中選會受理申請後，若連署達到門檻，要定期完成連署公告，發放完成連署證明書，發還保證金；如果連署人數不足規定人數的2分之1，保證金不予發還。

根據中選會公告，此次總統參選人連署門檻部分，本次連署人數28萬9,667人才可過關。

▼▼▼賴佩霞致詞全文▼▼▼

大家好，我是賴佩霞，今天在這裡正式告訴大家，我接受郭台銘先生的邀請，搭檔參選中華民國第16任總統、副總統。

相信朋友看我站在這裡，眼睛瞪得比嘴巴大，心裡想「賴佩霞，你搞什麼？民調這麼低，淌什麼渾水？也不為自己想想…」我的答案是：沒辦法！我心裡有個聲音「君子有成人之美」，只要我認定是對的，而我也幫得上忙，我就會全力以赴，絕不放手。

接下來朋友會問，「為什麼？」我有一群當初跟郭董一起創業的老朋友，私下談起，都說他是個「有情有義、惜情的人。」只要跟他一起打拼過的員工，無論學歷高低，都會得到最好的照顧跟優渥的待遇。還說，大家看到的只是郭董他霸氣的一面，事實上，為了公司的生存，他的身段比誰都軟。據說有一次為了拿訂單，中秋送禮，他頂著大雨站在人家家門口等了一整天，對方就是不肯開門，一直到了晚上，業主的太太 實在看不下去，才請他進去。為了公司的業務，他就是不放棄。他的真誠、他的毅力最終感動了業主。這就是郭台銘的拼搏精神。

也難怪競爭對手講起他不免牙癢癢，因為他就是一個不輕易放棄的人。

另一個比較是我個人的因素。從2016年一例一休政策開始實施，我看到原本生意興隆的老店，鐵門一家一家拉下，門口一張張剝落的修業公告，一封封沒有拆封的信，散落一地。原本熱熱鬧鬧的街道，轉眼變成了無人打理的空巷。看著那些老老闆紅著眼匡，滿心愧疚的請求老員工們的諒解，那一幕幕的場景我始終念念不忘。

一個沒有經過跟老百姓討論的政策，所引發的骨牌效應，不是一般外行人能想像的。我們需要有專業素養、有實務經驗的人來制定對的政策。

四十年來，我投入大量心血在研究心理學。我知道為了身心健康，我必須關心台灣的經濟。經濟一旦下滑，人的精神會受影響，接著可能是家庭破碎，甚至一蹶不振。現在我們在網路上看到國外那些 滿街遊民的場景，是我們的借鏡，絕對不能讓它發生在台灣。

有一次我碰到瑞士銀行的高階主管，我憂心忡忡問他：你看台灣的經濟到底怎麼樣？他說，放心！當年韓戰越戰後 美國經濟起飛，台灣賺到了，日本經濟起飛，台灣賺到了，大陸經濟起飛，台灣賺到了，台灣其實很有錢。只是都把錢放在國外，主要是因為兩岸不穩定的局勢，讓他們不願意冒險。

大家看到所謂的外資，大部份都是台灣人的錢。可惜，他們願意投資股票，卻不想把錢留下來做長期建設。一有風吹草動馬上撤資。聽了我一則以喜，因為台灣人有錢，一則以憂，這叫那些不懂金融操作的年輕人何去何從？那些不想作高風險投資，只想過穩定生活的年輕人，如何提升自我價值？沒有一個穩定的經濟環境，要他們如何想像未來？如何規劃人生？

我多麽希望這些外地的錢可以回流，只有經濟穩定，年輕人才敢去想像自己成家立業、結婚生子，做父母的也才有機會享受含飴弄孫的快樂。相信我們都還記得之前柬埔塞事件，那絕對是每一個做父母的惡夢。因為經濟環境不佳，我們無能為力把孩子留在身邊，只能眼睜睜的看自己的骨肉在外受欺侮。我們不能再讓這樣的事情發生。這也不能只是嘴巴說說，除了擬定振興經濟計畫，還要有徹底執行的能力，在需要的時候，更要大膽改變、不退縮。

我在這裡懇請郭董，您已經不是鴻海董事長，請您先跟以前的競爭對手喝咖啡吧。請那些在海外事業有成的企業家，一起回來擬定對的政策，吸引台商回來投資，根留台灣。同時讓那些目前在海外打拼的台商，相信政府會成為他們堅定的後盾。還有，請您去爭取一些好的國際項目來台灣投資。用您五十年經商的成功經驗，幫助年輕人立足台灣，放眼天下。……看來，您有好多奶茶要喝……

接著，相信朋友也會問，「賴佩霞你能做什麼？」

自從聽到郭董的邀請，我開始上網搜尋，真的很難想像，怎麼會有人這麼不討喜？明明善良、聰明絕頂、能幹、有實力、又有錢，怎麼會把自己弄成……這以後再說。

好，我的專長是溝通、協調。除了偶爾演戲，過去三十多年，都在唸書同時研究心理學。我拿了博士，專攻領導力，過去幾年也在哈佛大學甘迺迪學院、法學院、醫學院、商學院學習，這些專業都會是我的貢獻。所以，接下來我首先要做的是 跟內部人員溝通，跟媒體溝通，跟在野黨溝通，而最最重要的是跟全國民眾溝通。

兩岸和平、經濟繁榮、放眼天下，絕對清廉，是郭董非常有把握的政見，身為副手，我的任務就是落實他「整合在野」的心願。也希望除了霸氣總裁，大家還能認識到他有情有義、堅忍不拔、排除萬難的一面。同時在不久的將來，我們會把政見做更清楚的說明。

我們都知道，接下來無論任何人執政，未來四年都會是一條非常艱辛的道路。只要大家希望看到在野合作，郭董就會繼續帶著團隊朝那個方向前進。

最後，我還想說……好多年前因為拍戲，遇到一位剛從歐洲念完碩士回來的年輕女導演，我們聊起了她父親，她語帶哽咽說：已經三四年沒有回家，跟父親完全沒有聯絡。原來，當年太陽花運動，由於自己太過熱衷，有一天吃晚飯的時候，跟父親起了嚴重的口角。父親突然當著大家的面，狠狠的給了她一記耳光。叫她「滾！」她氣憤難平，臨走前也脫口說出了一些難以收拾的話。她無法相信，那個從小把自己當作掌上明珠，一向最寵她、最愛她的父親，會動手打她。那一季耳光，就此拆散了一家人幾十年的幸福。她傷心欲絕，完全不知道該怎麼辦。

只要一到選舉，這類的事情還真的不少。像是群組裡，因為支持的候選人不一樣，就彼此放話、攻擊，最後連朋友都做不成，這實在沒有必要。我要說的是，親情友情愛情，經營任何一段感情都不容易，哈佛一項研究顯示 人要活得健康快樂，最重要的是人際關係的經營。

選舉是一時的，為了選舉把一段關係搞砸真的一點都不值得。國外朋友說，台灣最美的風景是人，但我更想說，台灣最美的其實是「人情味」。

我們堅信只要繼續朝這個方向努力，一定可以建立一個更美好的台灣。畢竟，你我都深愛這塊土地，當然也要愛這土地上的每一個人！謝謝！

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